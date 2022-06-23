TOKİ’den Müjde Geldi 2022 Başvurusu İçin Bekleyenler Ayda 3000 Lira Ödeyerek 3+1 Sıfır Daire Alma Avantajı Yakalıyor

Türkiye genelinde giderek artmış olan konut fiyatlarından sonra konut alacak olan vatandaşlar TOKİ projelerine oldukça fazla alaka göstermeye başlamış durumda. Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı Toplu Konut idare Başkanlığı TOKİ tarafınca ülkenin dört bir tarafında yapılmış olan toplu konut projeleri vatandaşların büyük alakası ile karşılaşıyor. Özellikle geçtiğimiz senelerde projeye katılıp da ev sahibi olan vatandaşlar kira ödemesi yapar gibi yeni yapılmış dairelerine sahip oldular. Toplu Konut idare Başkanlığı 2022 TOKİ başvuru şartları ve ayrıntılarını araştıranlara müjdeli haberler gelmeye başladı.

TOKİ’den Ucuz Sosyal Konut Projeleri Geliyor

TOKİ 150.000 sosyal konut projesini 2022 programında konut alacak olan vatandaşların en çok araştırmış olduğu konuların ilk başında yerine almış durumda. Bu sırada TOKİ elinde bulundurmuş olduğu sonucu sosyal konut projeleri için yeni ilanlar açıklamaya ve yayınlamaya başladı. TOKİ’den kira öder gibi kendi evlerine sahip olmak isteyen bireyler bu ilanları yakın olarak takip ediyor. Kurumun resmi internet sayfası üzerinden başvuruya açılmış olan projeler içinde TOKİ Kuzey Ankara evlerinde son olan konutlar uygun fiyatlar ile vatandaşa satışa sunuluyor. Ayrıca Trabzon Çaykara ve Siirt Kurtalan, Konya Cihanbeyli gibi yerlerde de toplu konut projeleri başlanacak. Bunların beraberinde Denizli Güney ve Bolu Mudurnu TOKİ projeleri de vardır.

TOKİ 2022 Konut Ödeme Planı Ne Şekilde Olacak

Vatandaşın bütçelerine uygun şartlarda ve kira öder gibi konut sahibi alabilmeleri için TOKİ projeleri şu an için öne çıkan projeler arasında yer alıyor. Vatandaşların büyük ilgi ile takip etmiş olduğu kurumun web sitesinden yeni olan ilanlar açıklanarak ilgili vatandaşlara duyuruldu. Bu kapsamda TOKİ’nin 2022 senesinde satışa sunmuş olduğu projelerde 180 aya varmış olan vade seçenekleri ile 2+1 daire satışı mevcuttur. Siirt projesinde yer alan dairelerin satış fiyatı ise 530.000 TL’den başlayarak vatandaşın tercihine sunuluyor.

Bu projeye dahil olan vatandaş aylık olarak 2652 Türk Lirası ile 2.994 Türk Lirası arasında değişmiş olan taksitler ile sıfır daireler teslim alabiliyor. Diğer taraftan TOKİ’nin Konya Cihanbeyli’de başlatmış olduğu toplu konut projesinde ise 3+1 daireler 715.000 Türk lirasından vatandaşa satışa sunulmuştur. Duyurulmuş olan ilanda başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşlar ayda sadece 3576 Türk Lirası ödeyerek kira ödemesi yapar gibi kendiler ev sahibi olabilecek.

Günümüz şartlarında her şeyin fiyatının artmış olduğu aşikar durumda daire fiyatlarının da bir hayli yüksek olduğu herkes tarafından biliniyor. Şu anki durumda vatandaşın bir daire alabilmesi için yüksek oranlarda ödeme yapması gerekirken günden güne artmış olan daire fiyatları vatandaşın umudunu kırıyor. Devlet tarafından başlatılan TOKİ projeleri ev almak isteyip de alamayan vatandaşların imdadına yetişiyor. Uygun ödeme koşulları ile vatandaşa satışa sunulan daireler tercihe göre 2+1 ya da 3+1 daireler şeklinde satışta.

Aylık olarak 2652 ile 2.994 TL arasında ödemeler yapılarak kendileri ev sahibi olacak olan vatandaşlar daha büyük daire talebi söz konusu olduğunda ise 3576 TL aylık ödeme gerçekleştirerek bu projeye dahil olabiliyor. Müjdeli haberin TOKİ tarafından verilmesi sonrasında vatandaşların büyük ilgisini çeken TOKİ projelerine başvuru başlatıldı. TOKİ projelerinin içinde yer alan Kuzey Ankara evlerinin son konutlar vatandaşa uygun fiyatlar ile satılacak. Bununla beraber Siirt Kurtalan, Bolu Mudurnu, Konya Cihanbeyli, Denizli Güney gibi TOKİ projeleri aktif olarak başlatılmış durumda ilgili vatandaşlara duyurulur.