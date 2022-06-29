TOKİ’den 2+1 ve 3+1 ucuz konut müjdesi geldi! Başvurular başladı! Online olarak yapın! 932,83 TL taksitle…

Başvurular başladı! TOKİ’den 2+1 ve 3+1 ucuz konut müjdesi geldi! Online olarak yapın! 1.442,95 TL taksitle… TOKİ bağlamında 2+1 ve 3+1 ucuz konut satışları başlamış durumda. Ucuz ev almak isteyen vatandaşlar konutlar için harekete geçmiş durumda. Aksaray, Çankırı ve Sivas’ta dar gelirliler için kuralı satış işlemleri başladı. En ucuz ev satışı ise Sivas’ta Yıldız eli ilçesinde yapılıyor. Burada yapılan konutların fiyatları 279 bin TL civarında olmaktadır. Ayrıca 240 ay vadeli olarak aylık 932 TL gibi çok makul bir taksit ödemesi var. Haberimizde belirtilen ilanları ve fiyatlarını, başvuru tarihlerini derledik.

Proje Adı: AKSARAY İLİ, AĞAÇÖREN İLÇESİ, 73 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 1 adet (KDV Hariç) 390.033,83 TL

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 18 – 20 Temmuz 2022

Başvuru Bedeli: 0 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1

Kura Tarihi: 03 Ağustos 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Ağaçören/AKSARAY

Proje Adı: ÇANKIRI İLİ, ŞABANÖZÜ İLÇESİ, 2.ETAP 110 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 1 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 18 – 20 Temmuz 2022

Başvuru Bedeli: 0 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1

Kura Tarihi: 03 Ağustos 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Şabanözü/ÇANKIRI

Proje Adı: SİVAS İLİ YILDIZELİ İLÇESİ CAMİ MAHALLESİ 154 ADET KONUT , 1 ADET TİCARET

MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 24 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 01 Temmuz 2022 – 08 Temmuz 2022

Başvuru Bedeli: 1000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 07 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1

Kura Tarihi: 22 Temmuz 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Yıldızeli/Sivas

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01 Ağustos 2022 – 05 Ağustos 2022 arasında

Editörün notu: Haberimizde yer alan görseller ve fiyatlar TOKİ’nin resmi sitesinden alınmıştır.