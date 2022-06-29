TOKİ’den 2+1 ve 3+1 ucuz konut müjdesi geldi! Başvurular başladı! Online olarak yapın! 932,83 TL taksitle…
Başvurular başladı! TOKİ’den 2+1 ve 3+1 ucuz konut müjdesi geldi! Online olarak yapın! 1.442,95 TL taksitle… TOKİ bağlamında 2+1 ve 3+1 ucuz konut satışları başlamış durumda. Ucuz ev almak isteyen vatandaşlar konutlar için harekete geçmiş durumda. Aksaray, Çankırı ve Sivas’ta dar gelirliler için kuralı satış işlemleri başladı. En ucuz ev satışı ise Sivas’ta Yıldız eli ilçesinde yapılıyor. Burada yapılan konutların fiyatları 279 bin TL civarında olmaktadır. Ayrıca 240 ay vadeli olarak aylık 932 TL gibi çok makul bir taksit ödemesi var. Haberimizde belirtilen ilanları ve fiyatlarını, başvuru tarihlerini derledik.
Proje Adı: AKSARAY İLİ, AĞAÇÖREN İLÇESİ, 73 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 1 adet (KDV Hariç) 390.033,83 TL
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 18 – 20 Temmuz 2022
Başvuru Bedeli: 0 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1
Kura Tarihi: 03 Ağustos 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Ağaçören/AKSARAY
Proje Adı: ÇANKIRI İLİ, ŞABANÖZÜ İLÇESİ, 2.ETAP 110 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 1 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 18 – 20 Temmuz 2022
Başvuru Bedeli: 0 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1
Kura Tarihi: 03 Ağustos 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Şabanözü/ÇANKIRI
Proje Adı: SİVAS İLİ YILDIZELİ İLÇESİ CAMİ MAHALLESİ 154 ADET KONUT , 1 ADET TİCARET
MERKEZİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 24 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 01 Temmuz 2022 – 08 Temmuz 2022
Başvuru Bedeli: 1000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 07 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1
Kura Tarihi: 22 Temmuz 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Yıldızeli/Sivas
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01 Ağustos 2022 – 05 Ağustos 2022 arasında
Editörün notu: Haberimizde yer alan görseller ve fiyatlar TOKİ’nin resmi sitesinden alınmıştır.