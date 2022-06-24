TOKİ 1.800 liradan az taksitle konut satıyor! Başvuru tarihi belli oldu! Bu fırsat daha da gelmez

TOKİ 1.800 liradan az taksitle konut satıyor! Başvuru tarihi belli oldu! Bu fırsat daha da gelmez… TOKİ son dönemde ev almak isteyen dar gelirli vatandaşların imdadına yetişiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kırıkkale’nin Delice ilçesinde konut satışına start verdi. TOKİ’nin internet sitesinde yer alan ilana baktığımız zaman mevcut satışta olan 4 adet konut bulunuyor. 1. kat ve zemin katı olan konutların en ucuzu 3+1 olarak 505.675,56 TL’ye satılıyor.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yapılan konutlar için başvurular 4 Temmuz’da başlayacak ve 7 Temmuz’da sona erecek. Yapılacak olan başvurular Ziraat Bankası üstünden alınıyor. Kırıkkale TOKİ’nin kura çekilişi 21 Temmuz tarihinde yapılacak.

Yapılan bu proje için başvuru ücreti olmayacak. Konutlar için yüzde 10 peşinatınızın olması yeterli olacak. Örnek vermek gerekirse en ucuz fiyatı 505.675,56 TL olan konut için 50 bin TL peşinat ödemeniz gerekecek. Bu konutlar arasında en yüksek fiyatlı olan ise 588 bin 60 TL olarak görüldü. TOKİ bünyesinde vade süreleri 240 ay olarak belirleniyor. Bu anlamda TOKİ Delice konutlarına yaklaşık olarak 1.800 TL taksit ödemesi yapacaksınız.

Kırıkkale Delice konutlarına başvurmak için tıklayınız