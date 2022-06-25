TOGG Türkiye’de İstihdam Yaratmaya Devam Ediyor

Türkiye Otomotiv Girişimleri Grubu (TOGG), yapımı devam eden Gemlik fabrikasında çalışmaların bitmek üzere olduğu için üretimde görev alacak çalışanlara yeni bir duyuru yaptı. TOGG ise yerli otomobil üretiminde yer alacak toplam 3 pozisyonda çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini açıklıyor. Yeniden yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, şirket sadece Türkiye için değil, Almanya’daki ofisi için de kiralama yapıyor.

TOGG’un son duyurularından biri de elektrik ve elektronik sistemler mühendisi olmaktı ve pozisyonun şirketin Gebze’deki fabrikasında çalışacağı açıklandı. Yeni bir görevde, sigorta süreçlerinin tasarımı ve dijital çözümler konusunda uzman oldu. Elektrik ve Elektronik Sistem Mühendisleri için aranan şartlar şu şekilde sıralanmıştır. Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Programı Mezunu Alımı;

Elektrik ve elektronik sistem mühendisliğinde en az 5 yıl deneyimi olması isteniyor. Otomotiv sistemleri mühendisliğinde deneyimi olması gerekiyor

ISO 26262’nin nasıl uygulanacağını bilin. Dijital video işlemeyi anlayın. CAN, Ethernet, LIN, RF/BLT, GMSL, AUTOSAR, DOIP, UDS, SOMEIP, PREEVision, Linux, RTOS ve CAD/CAE uygulamalarına hâkim olması gerekiyor

İleri düzeyde İngilizce bilmesi gerekiyor

Dijital Çözümler ve Sigorta Süreci Tasarımcısı İçin Gereksinimler Şunlardır;

İşletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimi veya başka bir mühendislik programından mezun olması gerekiyor

İş analitiği, dijital dönüşüm ve danışmanlık gibi alanlarda sigorta sektöründe en az 3 yıl deneyim gerekiyor

Veriye dayalı iş modelleri, veri analitiği ve e-ticaret bilgisi gerekiyor

İleri düzeyde İngilizce bilmesi gerekiyor

Yeni personel ilanının yanı sıra TOGG’un kadroları şu şekilde sıralanıyor;

“VR Modeler kurum içi iletişim uzmanı, kullanıcı deneyimi tasarımcısı, yazılım mühendisi, dijital cüzdan ve ödeme sistemi uzmanı. Ayrıca pazar analisti, güvenlik uzmanı, soğutma sistemi, dış ticaret uzmanı ve BT uzmanıdır. Siro’nun Türk Otomobil Kurumu ve Çinli enerji devi Farasis ile ortaklaşa yürüttüğü proje bazlı devlet desteğiyle Bursa’nın Gemlik ilçesinde boş araba ve modül üretim tesisinin devreye alınmasıyla bölgedeki istihdama büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Aktarılan habere göre, 15 gigawatt-saat pil hücresi ve TOGG fabrikasının yanında 600 yıllık bir alana inşa edilecek 19,8 gigawatt-saat pil modülüne yapılan yatırım, dönüşümü destekleyecek.

Batarya Fabrikası Birçok İşçi Alacak

Türk otomotiv modüllerini ve akü paketlerini üretecek olan Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı ve temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı hedefliyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gemlik Paşa Ağdemir, yaptığı açıklamada, milli otomobil fabrikasının yanına akü tesisi kurmanın çok önemli olduğunu söyledi. TOGG, İlçe de yaptığı yatırımlar ile şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.

Ağdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOGG fabrikasının Gemlik’e kurulacağını açıklamasının ardından akü fabrikasında çalışmaya başladıklarını belirterek, “Akü fabrikasının şemsiye fabrikası otosunun yanında yer alması hem Türkiye’de hem de Türkiye’de çok önemli olacak. Yurt içi oto projemize destek olmak ve deniz aşırı Asya ve Doğu ülkelerine ihracat yapmak için gerekli raporları hazırladık ve yetkililere ilettik. Büyüklerimiz de bu bölgeyi yatırım için uygun bir alan olarak görmektedir. Onlara teşekkür ederiz. ” dedi

İlçemizin Ne Kadar Şanslı Olduğu Gösteriyor

Ağdemir, akü fabrikasının ağırlıklı olarak TOGG için üretim yapacağını ve ardından ihracat odaklı çalışacağını söyledi. Her iki fabrikada da çark dönmeye başladığında oluşacak ortamın altını çizen Ağdemir, şu cümleleri kullandı; Türkiye’nin bir numaralı vizyon projesinin Gemlik’te olmasından ve Türkiye’nin ilk akü fabrikasının burada kurulmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Ağdemir, bu yatırımlarla şehrin öneminin arttığını kaydetti.