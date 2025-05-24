TMO’dan Yozgat’a yatırım: Şefaatli’deki lojman binası yenileniyor

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde bulunan dört daireli lojman binasının tadilatı için ihaleye çıkıyor. 3 Haziran’da yapılacak ihale ile binanın fiziki şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kamu yatırımıyla lojmanlar yenileniyor: TMO’dan örnek adım

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kamu yapılarının fiziki koşullarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Yozgat Başmüdürlüğü’ne bağlı Şefaatli Ajans Amirliği sahasında bulunan dört daireli lojman binası, yapılacak tadilatla modernize edilecek.

Yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında, açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale detayları belli oldu

TMO tarafından duyurulan ihale sürecine ilişkin teknik detaylar şu şekilde:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2025/736016

İhale Tarihi ve Saati: 3 Haziran 2025, saat 10.00

İhale Yeri: TMO Yozgat Başmüdürlüğü Toplantı Salonu

İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 90 takvim günü

İşe Başlama Süresi: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 gün içinde

İhale, anahtar teslim götürü bedel esasına göre yürütülecek. Tüm teklifler, yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik imza ile gönderilecek. Ayrıca teklif bedelinin en az %3’ü oranında geçici teminat sunulması gerekiyor.

Katılım şartları: Yerli firmalar ve teknik yeterlilik

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. Katılım için firmalardan, son 15 yıl içinde benzer nitelikte bina projeleri gerçekleştirdiklerine dair belgeler talep edilecek. İş deneyimi açısından, teklif edilen bedelin en az %70’i oranında tamamlanmış işler geçerli kabul edilecek.

İlgili iş grubu, B Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup olarak tanımlanırken, inşaat mühendisliği diploması da benzer iş deneyimine denk kabul edilecek.

Önemli notlar: Teklif süreci ve kısıtlamalar

İhale dokümanları EKAP üzerinden ücretsiz görüntülenebilir, ancak teklif verecek firmaların e-imza ile doküman indirmesi zorunlu.

Konsorsiyumlar bu ihaleye teklif veremeyecek.

Verilen teklifler ihale tarihinden itibaren 60 gün süreyle geçerli olacak.

Bu ihalede elektronik eksiltme yöntemi uygulanmayacak.