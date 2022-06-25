TMO’da ayçiçek yağı, fındık, nohut, pirinç, fasulye fiyatı A101 ve BİM’i mahçup etti! Vatandaş bayram etti

TMO’da ayçiçek yağı, fındık, nohut, pirinç, fasulye fiyatı A101 ve BİM’i mahçup etti! Vatandaş bayram etti… TMO açılımı ile toprak mahsülleri ofisidir. Belirlediği fiyatlar ile satışını yaptığı ürünlere sipariş verilerek sahip olunabilir. Yerli üretim ürünlere olan talebin artması için etik şekilde çalışmalarını sürdüren TMO güncel fiyat listesini paylaştı. Yeni listede bir çok ürünün fiyat değişikliğine uğradı. Güncel fiyatlar yazımızın devamında yer almaktadır. Yerli üretimin desteklenmesi ve tüketilmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile TMO fiyatlar konusunda da piyasanın altında kaliteli ürünler sunuyor. Uygun fiyata bu kaliteli ürünlerden faydalanmak için sipariş verebilir veya merkezlerinden satın alabilirsiniz.

Ayçiçek yağı fiyatlar ne kadar?

Sürekli fiyatı artan ayçiçek yağının daha uygun fiyatlı sunulmasına yönelik TMO ilk adımı attı. Piyasaya göre ucuz ve kaliteli ürünün fiyatı 129 TL olarak belirlendi. 5L ayçiçek yağının fiyatı TMO da 129 TL’den satılmaktadır. Bu fiyatların piyasa şartlarına göre şekilleneceği de biliniyor.

Fındık fiyatı ne kadar oldu?

TMO tarafından satışı yapılan bir diğer üründe fındıktır. Fındığı da piyasa ki fiyatından daha uygun olarak alıcılarla buluşturan TMO 40 ve 43 TL olarak fiyat belirledi. 500 gr kavrulmuş fındık içi fiyatı 43tl olurken 500 gr natural fındık içinin fiyatı 40 TL oldu.

Nohut fiyatı ne kadar oldu?

TMO nun nohut için belirlediği fiyat 19,5 ve 29,5 TL olmuştur. 2Kg olan nohut iri taneli fiyatı 19,5 TL iken diğer türü çok iri taneli nohut için belirlenen fiyat 29,5 TL oldu. Söz konusu fiyatların yıl sonunda farklı fiyat aralıklarına çekileceği de ifade ediliyor.

Pirinç fiyatı ne kadar oldu?

TMO’nun satışını yaptığı üç farklı pirinç türü vardır. Cammeo pirincin 5 kilosu 70 TL’den satışa sunuldu. Luna çeşidi pirincin 5 kilosu 53,75 TL’ye satılırken ronaldo pirinç 56,25 TL fiyat belirlendi. Bu fiyatlar 2022 yılında da yeni seçeneklerle karşımıza çıkacağa benziyor.

Fasulye fiyatı ne kadar oldu?

TMO tarafından fasulye 1 kiloluk paketlerle iki faklı seçenekle satışa sunuldu. Büyük boy olarak satışa sunulan fasulyenin paketi 14,5 TL’den küçük boy fasulyenin fiyatı 13,5 TL oldu.