TMO ve Migros’ta bayram öncesi indirim çılgınlığı! Ayçiçek yağ, salça, mercimek, et, un, pirinç, fasulye fiyatları yerlerde

TMO ve Migros’ta zorunlu temel ihtiyaçlar olan Ayçiçek yağ, salça, mercimek, et, un, pirinç, fasulye fiyatları dipleri görmüş durumda. Tarım Bakanlığı ile Orman ve Köy İşleri Bakanlığı bağlamında temeli atılmış olan TMO, yeni fiyatlarla kullanıcıların beğenisini kazandı. Öte yandan Migros marketlerde de indirimler bayram öncesi tüm hızı ile sürüyor. Türkiye’nin en büyük marketleri arasında yer alan Migros seçili ürünleri bulursanız TMO marketten bile daha ucuza alabilirsiniz.

TMO Market Ürünler Liste Fiyatları

Luna Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 53.75 TL’den satılıyor

Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 56.25 TL’den satılıyor

Nohut İri tane 2 Kilogram: 19.50 TL’den satılıyor

Nohut Çok İri tane 2 Kilogram: 21.50 TL’den satılıyor

Kırmızı Mercimek 1 Kilogram: 14.75 TL’den satılıyor

Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kilogram: 14.50 TL’den satılıyor

Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kilogram: 13.50 TL’den satılıyor

Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Litre: 135.00 TL’den satılıyor

Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kilogramı: 61.25 TL’den satılıyor

Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 70.00 TL’den satılıyor

Migros Market Ürünler Liste Fiyatları

Yudum Ayçiçek Yağı 3 Litre: 99,90 TL’den satılıyor

Orkide Riviera Zeytinyağı 2 Litre: 114,90 TL’den satılıyor

Orkide Sızma Zeytin Yağı Yumuşak Lezzet 2 Litre Pet: 123,90 TL’den satılıyor

Hüner Mısır Yağı 2 Litre: 79,50 TL’den satılıyor

Yayla Pilavlık Pirinç 2 Kilogram: 39,90 TL’den satılıyor

Söke Un 2 Kilogram: 22,90 TL’den satılıyor

Dana Rostoluk Et Kilogram: 130,01 TL’den satılıyor

Dana But Tas Kebaplık Et Çiftlik Kilogram: 118,53 TL’den satılıyor

Dana But Sotelik Et Çiftlik Kilogram: 135,71 TL’den satılıyor

Dana Stragonof Kilogram (But Eti): 137,30 TL’den satılıyor

Dana Tranç Kilogram (But Eti): 133,05 TL’den satılıyor

Dana Nuar Kilogram: 129,07 TL’den satılıyor

Editörün notu: Haberimizde yer alan fiyat listesi TMO ve Migros marketin resmi sitesinden alınmıştır.