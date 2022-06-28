TMO ve Migros’ta bayram öncesi indirim çılgınlığı! Ayçiçek yağ, salça, mercimek, et, un, pirinç, fasulye fiyatları yerlerde
TMO ve Migros’ta zorunlu temel ihtiyaçlar olan Ayçiçek yağ, salça, mercimek, et, un, pirinç, fasulye fiyatları dipleri görmüş durumda. Tarım Bakanlığı ile Orman ve Köy İşleri Bakanlığı bağlamında temeli atılmış olan TMO, yeni fiyatlarla kullanıcıların beğenisini kazandı. Öte yandan Migros marketlerde de indirimler bayram öncesi tüm hızı ile sürüyor. Türkiye’nin en büyük marketleri arasında yer alan Migros seçili ürünleri bulursanız TMO marketten bile daha ucuza alabilirsiniz.
TMO Market Ürünler Liste Fiyatları
Luna Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 53.75 TL’den satılıyor
Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 56.25 TL’den satılıyor
Nohut İri tane 2 Kilogram: 19.50 TL’den satılıyor
Nohut Çok İri tane 2 Kilogram: 21.50 TL’den satılıyor
Kırmızı Mercimek 1 Kilogram: 14.75 TL’den satılıyor
Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kilogram: 14.50 TL’den satılıyor
Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kilogram: 13.50 TL’den satılıyor
Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Litre: 135.00 TL’den satılıyor
Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kilogramı: 61.25 TL’den satılıyor
Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kilogram: 70.00 TL’den satılıyor
Migros Market Ürünler Liste Fiyatları
Yudum Ayçiçek Yağı 3 Litre: 99,90 TL’den satılıyor
Orkide Riviera Zeytinyağı 2 Litre: 114,90 TL’den satılıyor
Orkide Sızma Zeytin Yağı Yumuşak Lezzet 2 Litre Pet: 123,90 TL’den satılıyor
Hüner Mısır Yağı 2 Litre: 79,50 TL’den satılıyor
Yayla Pilavlık Pirinç 2 Kilogram: 39,90 TL’den satılıyor
Söke Un 2 Kilogram: 22,90 TL’den satılıyor
Dana Rostoluk Et Kilogram: 130,01 TL’den satılıyor
Dana But Tas Kebaplık Et Çiftlik Kilogram: 118,53 TL’den satılıyor
Dana But Sotelik Et Çiftlik Kilogram: 135,71 TL’den satılıyor
Dana Stragonof Kilogram (But Eti): 137,30 TL’den satılıyor
Dana Tranç Kilogram (But Eti): 133,05 TL’den satılıyor
Dana Nuar Kilogram: 129,07 TL’den satılıyor
Editörün notu: Haberimizde yer alan fiyat listesi TMO ve Migros marketin resmi sitesinden alınmıştır.