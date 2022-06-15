TMO ve Migros’ta ayçiçek yağı, fındık, pirinç toz şeker ve tavuk eti böyle indirim görmedi! BİM ve A101 şaştı kaldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Migros’ta daha önce yapılmayan indirimler yapılmaya başladı. Bu anlamda ayçiçek yağı, fındık, pirinç, toz şeker ve tavuk eti raflarda yerini aldı. BİM ve A101 yapılan indirim karşısında şaştı kaldı. Tarım Bakanlığı ile Orman ve Köy İşleri Bakanlığı bağlamında açılmış olan vatandaşların yakından takip ettiği TMO market uygun fiyatlar ile gönüllerde taht kurmuş durumda. Migros ise son dönemde indirimlere oldukça gaz vermiş durumda. Peki TMO ve Migros markette perakende ürünlerinin fiyatları kaç para? Ayçiçek yağı, fındık, pirinç toz şeker ve tavuk eti etiket fiyatları sayfamızda…

Toprak Mahsulleri Ofisi Temel Besin Ürünleri Fiyat Listesi

Fındık Ezmesi 320 Gr: 24.00 TL Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 24.00 TL Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 13.00 TL Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Lt: 129.00 TL Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr: 21.00 TL Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg: 14.50 TL Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg: 13.50 TL Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 43.00 TL Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 40.00 TL Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 35.00 TL Rafine Fındık Yağı 4 Lt: 220.00 TL Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg: 61.25 TL Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 70.00 TL Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg: 53.75 TL Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 56.25 TL Nohut İri tane 2 Kg: 19.50 TL Nohut Çok İri tane 2 Kg: 21.50 TL Kırmızı Mercimek 1 Kg: 14.75 TL

Migros Temel Besin Ürünleri Fiyat Listesi

Irmak Toz Şeker 1 Kg: 24,90 TL Irmak Toz Şeker 5 Kg: 107,95 TL Irmak Kristal Toz Şeker 3 Kg: 72,90 TL Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg: 23,90 TL Bor Şeker Toz Şeker 2 Kg: 45,90 TL Beypiliç Fileto Kg: 84,90 TL İndirimli fiyatı: 63,68 TL Şenpiliç Büyük Tabaklı Piliç Bonfile Kg: 82,90 TL İndirimli fiyatı: 62,18 TL Banvit Piliç Bonfile Kg: 97,90 TL İndirimli fiyatı: 73,43 TL Beypiliç Izgara Kanat Kg: 64,90 TL İndirimli fiyatı: 51,92 TL Şenpiliç Büyük Tabaklı Izgara Kanat Kg: 65,90 TL İndirimli fiyatı: 52,72 TL

EDİTÖRÜN NOTU: Ürün fiyatlarını TMO ve Migros’un resmi internet sitesinden aldık