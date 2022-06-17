TMO ve Happy Center yapılmayanı yaptı! Ayçiçek yağı, pirinç, çay fiyatları yerlerde! A101, BİM ve ŞOK bakakaldı… Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Happy Center vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Bu anlamda pek çok üründe oldukça makul fiyatlar belirlenmiştir. Tarım Bakanlığı ile Orman ve Köy İşleri Bakanlığı bağlamında kurulmuş olan bu market vatandaşlara en ucuz ürünleri sunmaya devam ediyor. Devlet güvencesiyle bu markette yer alan ürünlere dip fiyattan ulaşabilirsiniz. Öte yandan bir diğer market olan Happy Center ise uygun fiyatları ile TMO’yu aratmıyor. A’dan Z’ye her şeyin satıldı bu marketlerde istediğiniz ürünleri bulabilirsiniz.

TMO Güncel Market Fiyatları

Fındık Ezmesi 320 Gr: 24.00 TL

Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 24.00 TL

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 13.00 TL

Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg: 14.50 TL

Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg: 13.50 TL

Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 43.00 TL

Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık: 500 Gr: 40.00 TL

Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 35.00 TL

Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 70.00 TL

Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg: 53.75 TL

Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 56.25 TL

Nohut İri adet 2 Kg: 19.50 TL

Nohut Çok İri adet 2 Kg: 21.50 TL

Kırmızı Mercimek 1 Kg: 14.75 TL

Ayçiçek Yağı 5 Lt: 129.00 TL

Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr: 21.00 TL

Rafine Fındık Yağı 4 Lt: 220.00 TL

Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg: 61.25 TL

Happy Center Güncel Market Fiyatları

Editörün notu: Ürün fiyatları TMO ve Happy Center marketlerin resmi web sitelerinden alınmıştır