Temmuz Ayında SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşları ne kadar yükselecek belli oldu

SSK, Bağ kur ve memur emeklileri için netleşen zam oranları arasında yüzde 39,67’lik bir müjde bulunuyor. Geri sayımın büyük ölçüde başladığı memur ve emekli maaşları için Temmuz ayı kritik süreçlerden biri. Verilecek oran hakkında tek bir veriye ihtiyaç duyulurken, yaklaşık olarak tahmin edilen rakamlar binlerce insan arasında konu ediliyor.

Yapılan mevcut enflasyon zammına ek olarak Temmuz ayında da Ocak ayında olduğu gibi ek bir zam beklentisi bulunuyor. 2022 memur ve emekli maaşlarındaki son durum ne, maaşlar ne kadar yatacak gibi birçok soru milyonların şu sıralar aklındaki tek soru.

Temmuz Ayında 39,67’lik Zam Oranı Beklentisi Sürüyor

Temmuz emekli ve memur zamlarına ilişkin çok fazla tahmin yürütülüyor. Kesinlik kazanması beklenen tek oran ise yüzde 39.67’lik zam oranı. Bu verilere göre en düşük BAĞ-KUR tarım emeklisinin maaşı 3 bin 272 olurken, 2000 yılından sonra emekli aylığı bağlananlar 2 bin 851 lira alacak.

2022 yılının ikinci yarısından sonra yapılması öngörülen maaş iyileştirmeleri ile en düşük emekli maaşının 3500 ile 4000 TL arasında olması bekleniyor.

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emekli maaşı zammına ek olarak bayram ikramiyesi de alacak olan emekliler, Kurban Bayramı öncesi ellerine geçecek olan maaş ve ikramiye ile rahat nefes alabilmeyi umut ediyor. Bayram ikramiyelerini geçen yıl ve bu yıl 1100 lira almaya devam eden emekliler temmuz ayında da 1100 lira bayram ikramiyesi alacak.

Bayram ikramiyeleri ise Bayram öncesi 4- 8 Temmuz arasında yapılması hedefleniyor. Yılda iki kez bayram öncesi emeklileri sevindiren ikramiyelerin miktarından artış ve sabitlikte geçen bayram öncesi gündem olan konular arasındaydı. İkramiye miktarının aynı kalmasına karar veren yetkililer milyonlarca emeklinin 1100 lira bayram ikramiyesi almasını sağlıyor.

Gözler Enflasyon Farkı Oranına Çevrildi

Heyecanı doruklarda tutan konulardan biri olan memur ve emekli zam oranlarının artık son virajına gelinmesiyle gözler enflasyon farkı oranına çevrilmiş durumda. Bilindiği gibi zam oranlarını etkileyen en büyük unsur enflasyon verileri oluyor.

Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini yakından ilgilendiren Temmuz zam oranı büyük ölçüde netlik kazanış olsa da, Haziran enflasyon verilerinin durumu gerçek oranları gözler önüne serecek. TÜİK tarafından açıklanan son 5 aylık enflasyon verilerinde mevcut oran 35.64 olarak çıkmıştır. Bu doğrultuda emekli ve memur zam oranları arasındaki 30.64’lük farka yüzde 7 toplu sözleşme zammının eklenmesi ile 37.64 oranındaki zamma kesin gözüyle bakılıyor.

SSK ve Bağ Kurluların Emekli Maaşları Ne Olacak?

Memur emeklileri gibi yılda iki kez maaş zammı alan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de temmuz öncesi yapılacak zamma odaklandı. Tüik verileri doğrultusunda ortaya çıkan enflasyon oranı işçi emeklileri için de zam oranının yaklaşık olarak 35, 64 oranında bir hesaplama ortaya çıkarmıştır.

3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan kesin zam oranlarına göre en düşük bağ kur emekli aylığı 3 bin 400 lira olurken, en düşük SSK emeklisi aylığı 4 bin 200 liraya yükselecektir. Bu miktarlar kesin açıklanacak zam oranları doğrultusunda artış gösterebilir.

Yılın ilk yarısında memur ve emekli maaşlarına zam öncesi toplu sözleşmeden kaynaklı fark yüzde 7’den 9,5’a çıkarılmıştı. Böyle bir farkın Temmuz ayında da maaşlara yansıtılması 3600 ek gösterge detayları ile kesinleşecek rakamlar arasında yer alıyor. Zam sürecine çok kısa bir süre kala net bir şey söylemek şimdilik mümkün değildir.