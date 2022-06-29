Temmuz Ayında Emekli Maaşına bir sürpriz zam daha! 2022 Emekli Maaşlarına Ek Zam

Emekli maaşı artışı hesaplamasında son noktaya gelindi. Mayıs ayı enflasyonu %2,98 artarak %73,50’ye yükselirken, 5 aylık enflasyon oranı %35,64 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktıkça SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki düşüşler de belirginleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Birgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Türkiye Maliye Bakanı Nureddin Nebati arka arkaya açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı’ndan çıkan kararlar…

“Enflasyon Farkları Verilecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekliliğinin artırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklaması, ” “Memur ve emekliler için zaten enflasyon farklarını da dahil edeceğiz. Bu çalışmanın tamamını 13,7 milyon emeklinin kapsadığını belirtmek isterim. Hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin geçim sıkıntısına düşmesine izin vermeyiz. Detayları daha sonra açıklanacak olan bu artışların öncelikle çalışanlarımıza ve emeklilerimize fayda sağlamasını temenni ediyorum. Çalışma Bakanım Asgari Ücret Uzlaşma Komisyonu ile hızlı bir şekilde görüşüyor işlerini tamamlıyorlar. NATO görüşmelerinden döndüğümüzde bunu tüm işçi ve emeklilerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Temmuz Zammı Hesaplamaları Konuşuluyor

Milyonlarca insan, memurların ve emeklilerin zammı için gerekli olan enflasyonu bekliyor. Merkez Bankası’nın Haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak gerçekleşti. Merakla tüm gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi.

Memur Ve Emekli Zammı Nasıl Hesaplanır?

Türkiye’de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yıllık olarak Ocak ve Temmuz aylarında; 6 aydan fazla bir süre için enflasyon oranında iki kez zamlanıyor. Emekli memurlar ve kamu çalışanları; Yılda iki kez, önceki toplu sözleşme artışı ile yeni toplu sözleşme artışı arasındaki altı aylık enflasyon farkının toplamı kadar ek zam alır.

Bakan Bilgin’den Önemli Duyuru!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin belirttiği açıklama;

“Türkiye’nin çalışanları merak etmesin, Türkiye devleti onların yanında. Kamu çalışanlarını enflasyondan korumak için düzenleme olacak.” dedi.

Numan Kurtulmuştan Emekli Zammı Duyurusu!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un emekli zammı açıklaması şöyle; “Temmuz ayında emekliler ve işçi emekliler de dahil olmak üzere çalışanların satın alma gücünü artırmak için yüzde 40’a varan yenileme olacak. Memurları içeren bir enflasyon açığının belirlenmesi yüzde 40’a yakın bir artışla sonuçlanacak. Bunun üzerine çalışıyoruz.” dedi.

Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Son alınan haberlere göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mayıs ayı enflasyon verilerine göre Haziran’da enflasyon sabit kaldı. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları %35,64, memur maaşları ve emeklilik arttı. Memur ve emekli memur maaşları %35 artacak.

Düşük Memur Ve Emekli Maaşlarının Yükselişi Nasıl Olacak?

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları Ocak ayından Haziran ayına kadar 6 aylık enflasyon oranıyla Temmuz ayında artacak. Haziran’da enflasyon sabit kalırsa, Temmuz’da SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları yüzde 35,64 artacak. Böylece 2000 yılı öncesi asgari SSK emekli maaşı 3.000.293 liradan 4.000.467 liraya çıkacak.

Düşük emekli maaşı 2.500 lira olarak sabitlenmesine rağmen, SSK, BAĞ-KUR ve BAĞ-KUR’a bağlı tarım mensuplarının 2000 yılından sonra emekli maaşlarına zam yapılacak. Bu zam emekli maaşı taban maaşlarına göre yapılacaktır. Buna göre 2000 yılından sonra en düşük emekli maaşı SSK’lılara 2 bin 769 lira, BAĞ-KUR’a bağlı esnaflara 3 bin 254 ve BAĞ-KUR’a bağlı tarım mensuplarına 3 bin 68 lira alacak.

Mayıs Ayı Enflasyonunda SSK Ve BAĞ-KUR Emekli Maaşı Nasıl Olacak?

TL Ocak Mayıs

SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.467

SSK (2000 SONRASI) 2.041 2.769

BAĞ-KUR ESNAF 2.399 3.254

BAĞ-KUR TARIM 2.262 3.068