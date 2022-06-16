Temmuz Asgari Ücret Zammı için Disk devrede! Zam ne kadar gelecek?

DİSK, son zamanlarda artan enflasyon ve zamların artışından dolayı zor durumda kalan çalışanlar için yılda bir kez kararlaştırılan asgari ücret rakamı için enflasyonun artmasından dolayı alım gücünün düşmesi gerekçesiyle yılda dört kez zam talep etti.

Asgari ücret rakamı, işverenin bir işçiye bir aylık çalışması karşılığında en az vermesi gereken rakamdır. Asgari ücret rakamı zammı, oluşturulan komisyonun önerisiyle ve yapılan toplantılardan sonra anlaşma sağlanarak yılda bir kez kararlaştırılmaktadır.

Bu yıl enflasyonun artmasından dolayı alım gücü düşüklüğü nedeniyle Hükümet, Temmuz ayı için asgari ücrete ara zam teklifi sundu. Asgari ücretin arttırılması ile ilgili çalışmaların yapıldığıyla ilgili açıklama yapan ve çalışmaların başladığını belirten siyasilerden sonra işçileri temsil eden sendikalar da konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak tekliflerini dile getirmeye başladı.

DİSK, Asgari Ücret İçin Yılda Dört Kez Zam Talebinde Bulundu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) , bu yıl artan enflasyon nedeni ile yıl bitmeden güncellemesi gündeme gelen asgari ücret için yılda 4 kez zam talebinde bulundu. İşçilerin maaşının artan zamlar karşısında eridiğini ve geçim sıkıntısını belirterek artan enflasyon karşısında işçinin korunması için yılda 4 kez zam yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ; asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ederek asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini söyledi. Asgari ücretin son zamanlarda açlık sınırının altında kalması işçilerin geçimini de daha da zorlaştığının göstergesidir.

Zamlardan nefes alamayan işçilerin ücreti artan zamlara yetişmekte zorlandığı alım güçlerinin düşmesinden belli olmaktadır. Asgari ücret komisyonunun toplanmasını talep eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ; işçilerin alım gücünün yükselmesi için asgari ücrete yılda 4 kez zam yapılması gerektiğini belirtti.

Zamlar Dursun, Ücretler Arttırılsın

Beyoğlu’ndaki İstanbul Çalışma Ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü önünde toplanarak bir araya gelen DİSK üyelerinden oluşan grubun adına açıklama yapan Başkan Arzu Çerkezoğlu; sürekli giderek artan zamların durdurulmasını ve ücretlerin arttırılmasını istediklerini belirtti. Zamlar arttıkça işçinin alım gücünün daha da düşerek hayat şartları daha da zor duruma gelecektir.

Zamların artışının frenlenmesi gerektiğini belirten Çerkezoglu; her şeyin fiyatının sürekli artması işçinin parasını eridiğine dikkat çekmektedir. Asgari ücret ara zamları 4 kez yapılırsa ve zamların artışı durursa işçiler de rahat nefes alacaktır.

Çalışanların ve emekçilerin haklarının korunması gerektiğini savunan sendikalardan biri olan DİSK, son zamanlarda artan enflasyon rakamları karşısında düşen alım gücüyle zorlanan işçilerin durumlarının iyileştirilmesi için asgari ücrete yılda 4 kez zam yapılması gerektiğini vurgulamıştır.

Asgari Ücrete 4 Kez Zam Yapılmalıdır

AA haber ajansının yaptığı habere göre, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ; enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını , bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun acilen toplanmasını talep ettiklerini ve asgari ücrete yılda bir ya da iki defa değil 4 kez zam yapılmalı diye belirtti.

Enflasyon arttıkça işçinin alım gücünün daha düşeceği ve hayat standardının daha kötüleşeceği ön görülmektedir. Sadece yılda bir ya da iki kez asgari ücrete zam yapmak işçinin hayat şartlarını düzeltmeden daha da kötüleşecektir. Zamlar durmadan artarsa enflasyon da buna bağlı artınca işçinin alım gücü de daha da düşecektir.

Taşeron İşçilere Kadro Verilsin

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu; taşeron işçiliğin de kaldırılmasını ve taşeron işçilerin de kadrolu olması gerektiğini belirtti. Taşeron işçiliğin varlığı işçiler arasında anlaşmazlık ve haksızlık yaratmaktadır. Bu adaletsizliğin giderilmesi için işçilere kadro verilmesi gerekir. İşçilerin hepsinin kadrolu olması sağlanarak ve maaşlarına yılda 4 kez zam yapılmalıdır.