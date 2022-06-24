TEB’ den Emeklilere Promosyon 4000 TL Yükseltildi

Emekliler maaşlarını aldıkları bankayı değiştirerek promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Bu konuda yeni bir açıklama TEB tarafından yapıldı. Bankandan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını TEB’den almak için üç yıllık bir garanti verenler, yani üç yıl boyunca banka değişikliği yapmadan maaşlarını TEB’den alma sözü verenler bu kampanyadan faydalanabilir.

Ayrıca iki tane otomatik ödeme talimatı da kampanyanın şartlarından birisi. Eğer şimdi maaş aldıkları banklarını değiştirmek isteyen ve üç yıldır bu konuda herhangi bir değişiklik yapmamaış olanlar varsa TEB’in kampanyasından faydalanarak 4000 TL promosyon ücretine hak kazanabilecek.

TEB’in Promosyon Kampanyası

Promosyon kampanyası hakkındaki ayrıntılar yeni paylaşıldı. TEB net ödeme miktarını en fazla 3750 lira olarak belirledi. Ancak kampanyanın diğer ayrıntıları da var. Mesela bir arkadaşını da TEB’ e getirip buradan maaş almaya ikna edenler de 250 lira daha ek ücret alabilecek. Ancak bu arkadaş sayısı konusunda bir sınırlama söz konusu. En çok on kişiyle sınırlı. Yani arkadaşını getirip daha fazla promosyon almak isteyenler en fazla on kişiden böyle bir kazanç sağlayabilir. Yani bu konuda kazanabileceği ek miktar 2500 lira ile sınırlı olacak.

İki Otomatik Ödeme Talimatı

Bankaların promosyon kampanyaları genelde maaşı buraya geçirmek dışında otomatik ödeme talimatlarını da içeriyor. TEB’in kampanyasından yararlanmak için de iki adet faturanızı bu bankadan ödeme talimatı vererek yatırmanız gerekiyor. Hangi faturanız olduğu fark etmeksizin iki adet faturanızı artık TEB’den otomatik talimatla öderseniz ve maaşınızı artık buradan alacağınıza dair sözleşme imzalarsanız 3750 liraya varan promosyon avantajından ve ek avantajlardan faydalanabilirsiniz.

TEB’in Emekli Avantajları

TEB emeklilere avantajlar sunan bir banka. Tek avantajı da promosyon ödemesi değil. Mesela hesabı TEB’de olan emekli müşteriler herhangi bir EFT ya da havale işleminde hiç bir ücret ödemiyor. Ayrıca mobil TEB hesabını telefonuna yükleyen müşteriler de hızlı kredi çekme gibi avantajlardan faydalanabiliyor. Maaşını başka bir bankadan almakta olan ve önümüzdeki 36 ay boyunca TEB’ den alacağını bildiren bütün müşteriler de yüksek promosyon avantajından faydalanabiliyor. Promosyon dışında da arkadaşını TEB’den maaş almak için getirenler de kişi başı 250 liralık avantajdan faydalanabiliyor. Ancak bu kişi sayısı en fazla 10 olabilir.

TEB Promosyon Ayrıntıları

TEB’in emekli maaşı promosyon kampanyası 2022 yılının 2 Haziran ve bu tarihten sonraki yeni başlayan emekli maaşları için geçerli. Maaşı en fazla 1500 lira olan emekliler için nakit promosyon 500 lira ve ek ödemeler de 2100 lira olmak üzere maaşı bu seviyede olan emekliler en fazla 2600 lira maaş alabilir. Maaşı 1500 ve 2500 lira arasında olan emeklilerimiz ise nakit olarak 625 lira promosyon alacak. Onlar da diğer avantajları değerlendirerek artı 2500 lira daha olmak üzere toplam 3125 lira promosyon hakkı kazanabilir. Son olarak da maaşı 2500 liradan yüksek olan emekliler ise nakit olarak 750 lira, ek olarak da 3000 lira olmak üzere toplam da 3750 lira promosyon alabilir.

Şubelerden Başvuru Yapabilirsiniz

Emekli maaşını TEB’ den almak isteyen emekliler bütün TEB şubelerinden başvuru yapabilir. Ayrıca CEPTETEB yüklemesini mobil cihazlarına yaparak da başvuru yapabilirler. Bu konuda yardımcı olabilecek bir diğer hizmet ise TEB’ in müşteri hizmetleri numaralarıdır. Bunlardan birisiyle başvuru yaparsanız kısa sürede maaşını TEB’ e geçirmeniz mümkün. Promosyonlar ise tıpkı maaşlar gibi ATM’den ya da şubeden çekilebiliyor. Maaşlarını geçiren TEB müşterileri kısa sürede promosyonu da bankadan çekebiliyor.