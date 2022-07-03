TCL 30 ve TCL 30+ Modelleri İle TCL, Türkiye Akıllı Telefon Pazarındaki Yerini Aldı

TCL markası 30 serisine ait yeni modellerin satışına resmen başladı. TCL 30+ ve TCL 30 olarak duyurulan telefonlar, teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Resmi satışların başladığı TCL Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca tarafından duyuruldu. Konuya ilişkin açıklamalarında markanın akıllı telefon teknolojine olan katkılarından ve aldıkları geri dönüşlerden mutlu olduklarını belirtti.

Yeni çıkarılan modellerle akıllı telefon pazarındaki portföylerini genişletmeyi hedeflerken, aynı doğrultuda büyük bir Pazar payına sahip olmayı amaçladıklarını da dile getirdi.

Akıllı telefon teknolojisi ile birlikte kendi marka değerlerini de genişleten TCL, kullanıcıların yüksek teknolojiye ve güvenilir cihazlara ulaşabilmelerini taahhüt ediyor. TCL 30 serisi ile birlikte kullanıcılar akıllı telefon kullanırken daha donanımlı ve benzersiz bir tarzı benimseyebileceklerinin altını çizdi.

TCL 30+ Ve TCL 30’un Özellikleri

İki farklı alternatifle görücüye çıkan TCL akıllı telefonlar TCL30+ ve TCL 30 modelleri ile dikkat çekiyor. Plus özelliği taşıyan TCL30+ modelin depolama alanı 128 GB. TCL30 ise 64 GB depolama alanıyla tasarlanmış olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Üstün kamera özellikleri ile dikkat çeken akılı telefon modelleri, geniş açı ve mikro çekim özellikleri ile 50 mega piksellik zekâ destekli ana kamerası mevcut. TCL 30+ modeli ön kamerasının ultra geniş açı avantajı sunmasıyla diğer modelden ayrışıyor.

MediaTek Helio G37 işlemci ile tasarlanmış olan akıllı telefonların her biri 4 GB ram’e sahip. Ekran büyüklüğü noktasında da ortak paydada buluşan tasarımlar 6,7 inç FHD+ AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Ultra gerçekçi ekran deneyimi sunan özelliği sayesinde kullanıcılar daha parlak ve net görüntülere ulaşabilecek. Her iki modelde de çift hoparlör desteği bulunurken, film izlemek ve oyun oynamak kullanıcılar için ayrıcalıklı bir deneyim yaşatacak.

NXTVISION Teknolojisi İle Kullanıcı Dostu Akıllı Telefonlar

Tasarımında bulunan üstün özelliklerin yanı sıra tam anlamıyla kullanıcı dostu bir marka yolunda ilerleyen tcL, NXTVISION teknolojisi eşliğinde kullanıcılarının göz sağlığını korumayı amaçlıyor. TÜV Rheinland sertifikasına sahip teknoloji, mavi ışık teknolojisini bozmadan yüzde 30 oranında dengede tutabiliyor.

Yüksek kapasiteli batarya özelliği ile dikkat çeken TCL30+ ve TCL30 modellerinde 5.010 mAh batarya tercih edilmiş. Yüksek pil gücü sayesinde tek bir defa şarj ile gün boyunca rahat kullanım söz konusu olacak. 18W hızlı şarj özelliğini destekleyen tasarımları sayesinde hızlı şarj oranına yüzde 50 seviyelerinde ulaşılabiliyor. 5G desteği henüz bulunmayan modellerin ülkemizde satışı bulunmuyor.

TCL 30+ ve TCL 30’un Fiyatı

Özellikleri ve şık tasarımları ile dikkat çeken TCL markasına ait telefon modellerinin fiyatı da kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Taşıdığı özelliklere nazaran piyasa fiyatlarının çok üzerinde olmayan Türkiye satış fiyatı, dileyen herkesin alabileceği düzeydedir.

TCL 30+ modeli 6.500 TL’ye satışa sunulurken, TCL 30 satış fiyatı 6.200TL olarak belirlenmiş. İki akıllı telefon modeli arasındaki en belirgin fark ise hafıza kapasitesidir. Plus olan model 128 GB depolama alanına sahipken, diğeri 64 GB hafızaya sahip. Arada fiyat farkının çok büyük olmaması ise kullanıcıların yüksek kapasite avantajına sahip olmak için TCL 30+ modeline yönelmelerine neden olacaktır. Akıllı telefon alırken kamera özelliği ve hafıza sorunu yaşamak istemeyenleri cezbedecek nitelikteki tasarımları ile dikkat çeken TCL, yüksek pil gücü ile de gün boyu kullanıcıların şarj kablosuna bağlı kalmaktan kurtulmalarını sağlayacak. Makul fiyatıyla Türkiye’de satışını resmen duyuran marka, dünya devi markaların bulunduğu pazardaki yerini resmen aldı.