TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 5.000 TL yatmış olabilir! Kontrol edin son 2 gün

Kontrol edin son 2 gün… TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 5.000 TL yatmış olabilir! Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlara pandemi döneminde hepimiz şahit olduk. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımlardan pek çok yararlandı. Akıllara pandemi yadım parası hala veriliyor mu sorusu gelmekte. Maalesef pandemi destek ücreti uygulaması devam etmiyor. Fakat devlet tarafından ödenen 45 e yakın bilinen sosyal destek paketi mevcut. İhtiyaç sahiplerinin hesabına yatırılan bu ücretlerden ilgili kişiler faydalanabilir.

En Çok Yapılan Sosyal Yardımlar

Devlet tarafından bir çok sosyal yardım yapılmaktadır. Bunlardan en çok bilinen ve bir çok kişinin faydalanmış olduğu çocuk yardımı 1600 TL’yi geçmiş durumdadır. Çocuk sahibi ailelere çocuk başına net tutar oranı hesaplanarak verilmektedir. Faydalanmak için ilgili başvurunun dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bir diğer sosyal yardım olarak engelli bireylere yönelik bakım ücreti ödenmektedir. Aylık 2500 TL’yi geçen sosyal yardımdan sadece birinci dereceden engelli yakını faydalanabilmektedir. Burada yardımlardan faydalanmayı istiyorsanız mutlaka kapsamlı bir araştırma sürecini yakından takip etmeniz gerekiyor. Çünkü günümüz koşullarında pek çok kurum ve kuruluşun yardım dağıttığı biliniyor. Burada uygun şartlarda yardım alabilmek için mutlaka sosyal yardımların ön koşullarını karşılıyor olmanız gerekiyor.

Devlet tarafından sadece özel durum sahiplerine yönelik ödemeler yapılmaktadır. Güncel durumda gelir beyanından bulunarak düzenli bir gelire sahip olmadığını ve çalışamayacak durumda olduklarını kanıtlayan kişilere devlet tarafından ödeme yapılır. İlgili ödemelerin yapılabilmesi için aile ve sosyal hizmetler bakanlığına dilekçe ile ibrazda bulunulması gerekmektedir. Gerekli teftiş yapıldıktan sonra ödeme yapılmaya başlanır.

TC Kimlik İle Sorgulama Yapma?

E devlet üzerinden bir çok durum hakkında bilgi edinilebilir. Herhangi bir ücret ödemesi yapıldığı zaman ilgili kurum tarafından telefonunuza SMS olarak bilgilendirme yapılır. E devletten sorgulama yapmak için sosyal yardım bilgileri sorgulama başlığına giriş yapılmalıdır. Kişi herhangi bir sosyal yardım alıyorsa ve ödemesi yapıldıysa bilgiler orada görünmektedir. Herhangi bir sosyal yardım almayan kişilerde bu ekranda yardım yoktur ibaresi yer almaktadır. Sosyal yardım hizmetlerinden ancak yardıma muhtaç kişiler ücret alabilmektedir.