Tarım Kredi Market sen ne yaptın öyle bedava verseydin! A101, BİM, ŞOK şaşkına döndü! Şeker, çay, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı’nda dip indirim… Tarım Kredi Kooperatifi marketleri üreticiden tüketiciye uygun fiyatla ürün satma politikasını devam ettiriyor. Bu anlamda Tarım Kredi Kooperatifi marketleri’nin yanına A101, ŞOK ve BİM yaklaşamıyor bile. Ürün detaylarını her geçen gün arttıran bu markette etiket fiyatları vatandaşların yüzünü güldürmeye yetiyor. Şeker, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaç ürünleri dip fiyattan sunuluyor. Son zamanlarda yayınlanan fiyat listeleri herkesi şaşkına uğratıyor. Şeker, çay, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı için verilen etiket fiyatları sayfamızda yer alıyor. Son dönemde enflasyon oranları ve akaryakıt fiyatlarının fahiş şekilde artması sonrasında iğneden ipliğe her şeye fahiş zamlar gelmişti. Tarım Kredi Marketlerinin ise bu fiyatlarla ürün satması halen açıklanmayan bir muamma olarak devam ediyor.

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