Tarım kredi kampanyası BİM’e, A101’e bile sinek avlatacak! İndirimleri gören koşa koşa gidiyor… 2022 yılı itibari ile artan enflasyon ve döviz kutu market fiyatlarını oldukça etkiledi. Son altı ayda neredeyse tüm market ürünlerine zamlar yapıldı. Durum böyle olunca vatandaş fiyatları her geçen gün eleştirmeye devam ediyor. Ancak Tarım Kredi Marketleri market fiyatları ile ilgili yeni bir kampanya başlattı. Kampanya sonrasında ki market fiyatları hem A101 hem Bim marketlerden daha ucuz bir hale geldi. Haberi alan birçok vatandaş ise Tarım Kredi Marketleri’ne akın etti. Bu indirimlerin piyasadaki ucuz satış yapan marketlerin indirimlerinden çok daha fazla olduğu söyleniyor.

Tarım Kredi Kampanyasının Detayları

Geçtiğimiz günlerde tarım kredi marketleri ülke genelinde 1000 mağazaya ulaştı. 1000. Mağaza açılışında ise kampanya ile ilgili detaylar verildi. Yapılan resmi açıklamada son 6 ay ’da market ürünlerine yüzde 300’e yakın zamlar oldu. Bu zamlar vatandaşın alım gücünü oldukça negatif yönde etkiledi. Bu nedenle çoğu temel gıda ürününde toplamda yüzde 25’e yakın indirim yapılacağı duyuruldu. Öte yandan indirim tarihleri için net bir bilgi verilmedi. Ancak yetkililerin görüşlerine göre indirimlerin yıl sonuna kadar devam edeceği düşünülmektedir. Son olarak ise özel gıdalarda yüzden 25’ten fazla indirim yapılması da planlanıyor. Ek indirimler ise tarım kredi marketinin resmi internet sitesi üzerinde haftalık olarak ilan edilecek.

Tarım Kredi İndirimli Ürünler

En çok indirim yapılan ürünlerin başında tuvalet kağıdı geliyor. Tuvalet kağıtlarına yapılan indirim yüzde 25. Öte yandan toz deterjan ve peynir çeşitlerine de yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldı. Tarım Kredi Marketleri tarafından yapılan kampanya dahilinde olan diğer ürünler ise zeytin yağı, pirinç, salça, süt, zeytin et ve yağ çeşitleridir. Bu ürünlerde de yine yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bir indirim söz konusu. Öte yandan bir de bazı elektronik cihazlarda da indirimler yapılması bekleniyor. Ancak elektronik cihazlar için belirlenen indirimler henüz netlik kazanmadı. Bu indirimlerin belli olması ile birlikte Tarım Kredi Marketleri müşterilerin akınına uğramaya devam edecek.