Tamam şimdi oldu! Bu gece motorinde (dizelde) dev indirim müjdesi! Opet, Total, PO, BP, Shell 29 Haziran güncel fiyat listesi

Tamam şimdi oldu! Bu gece motorinde (dizelde) dev indirim müjdesi! Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sürücülerin günlerdir beklediği indirim haberi nihayet geldi. Bu anlamda geçtiğimiz hafta yapılan komik 25 kuruş indirimin ardından, 2.5 TL okkalı indirim yapılacak. Bilindiği gibi brent petrol fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanmıştı. Vatandaşlar ise yaşanan düşüşlerin pompaya yansımadığını belirtiyordu. Bu anlamda motorin litre fiyatına 2.50 TL indirim gelecek. Sürücülerin en fazla kullandığı yakıt tipi olan olan dizel için kallavi bir indirim yapılıyor. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat farklılığı beklenmiyor. İşte Opet, Total, PO, BP, Shell 29 Haziran güncel fiyat listesi…

İndirim Sonrasında Dizel Litre Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İstanbul’da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Yarınki indirimin sonrasında motorin litre fiyatı 27.49’a gerileyecek.

Şuan için Petrol Ofisi Güncel Benzin Fiyatları

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 27.27 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 27.26 TL

Ankara: 27.38 TL

İzmir: 27.38 TL

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 12.42 TL

Ankara: 12.44 TL

İzmir: 12.13 TL

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 30 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 29.98 TL

Ankara: 30.09 TL

İzmir: 30.11 TL

Şuan için TOTAL Güncel Benzin Fiyatları

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 27.28 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 27.27 lira

Ankara: 27.38 lira

İzmir: 27.39 lira

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.00 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 12.27 lira

Ankara: 12.34 lira

İzmir: 12.06 lira

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 29.96 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 29.94 lira

Ankara: 30.05 lira

İzmir: 30.07 lira

Şuan için BP Petrol Ofisi Güncel Benzin Fiyatları

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 27.28 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 27.27 lira

Ankara: 27.40 lira

İzmir: 27.39 lira

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.06 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 12.41 lira

Ankara: 12.31 lira

İzmir: 12.04 lira

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 29.96 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 29.94 lira

Ankara: 30.04 lira

İzmir: 30.07 lira

Şuan için Shell Güncel Benzin Fiyatları

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 27.31 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 27.30 lira

Ankara: 27.42 lira

İzmir: 27.42 lira

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.40 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 12.40 lira

Ankara: 12.37 lira

İzmir: 12.27 lira

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 29.96 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 29.94 lira

Ankara: 30.05 lira

İzmir: 30.07 lira

Şuan için Opet Güncel Benzin Fiyatları

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 27.27 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 27.26 lira

Ankara: 27.38 lira

İzmir: 27.38 lira

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 30.01 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 29.99 lira

Ankara: 30.12 lira

İzmir: 30.12 lira

Editörün Notu: Haberimizde yer alan fiyat listeleri Opet, Total, PO, BP, Shell’den alınmıştır.

Editörün Notu: Haberimiz 28 Haziran 2022 tarihinde saat 13:30’te yazıldı. Canlı dolar kuru 16 lira 64 kuruş, Euro 17 lira 623 kuruş, altının gramı ise 977 lira 167 kuruştur.