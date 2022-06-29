Suzuki tabuları yerle bir etti! 4×4 SUV bu fiyata olacak iş değil… Suzuki Jimny bu zamana kadar ülkemizde pek satmayan bir otomobildi. Fakat 2022 modeli oldukça çok satacağa benziyor. Bunun nedeni ise hem fiyatı hem de ilgi çeken tarzı. Özellikle SUV ve 4×4’ü bir arada sunan araç oldukça fazla satacağa benziyor. Son kampanyalara baktığımızda ise Suzuki Jimny modellerinde150.000 TL’ye 15 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği veriliyor. Suzuki Jimny’leri 849.000 TL’den başlayan fiyatlarla alabilirsiniz.

Suzuki Jimny güncel fiyat listesi

Suzuki Jimny 1.5 GLX 4X4 AT (Tek Renk) Benzin Otomatik 849.000

Suzuki Jimny 1.5 GLX 4X4 AT (Çift Renk) Benzin Otomatik 855.000

Suzuki Jimny yol tutuş ustası

Suzuki Jimny herkesin bildiği gibi 2019 yılında Dünya Otomobil Ödülleri “Şehir otomobili” kategorisinde 1. seçilmişti. Suzuki Jimny’in üstünde1.5L 102 hp’lik benzinli bir motor var. Ve bu motor çok iyi bir performans sunuyor. Bunu nedeni ise 4X4 (Allgrip Pro) sürüş sistemi ve arazi takviye vitesi olarak göze çarpıyor. Bu vites ile arazi şartlarında bile üstün sürüş kabiliyetlerine sahip. 2H, 4H ve 4L sürüş modları her türlü arazi koşulunda size oldukça fayda sağlıyor.

Suzuki Jimny arazi takviye vitesi sayesinde 2H, 4H ve 4L sürüş modları sunuyor. Ayrıca Yokuş Kalkış Desteği, Yokuş İniş Desteği sayesinde dik yokuş ve inişlerde kontrol sağlamaya olanak tanıyor. Fren LSD Çekiş Kontrolü sayesinde kaygan zeminlerde güçlü yol tutuşu hissediyorsunuz. 140 km/sa maksimum olarak hıza ulaşan Suzuki Jimny ortalama olarak 7.4L yakıt harcıyor. 4 ileri otomatik vites şanzımana sahip. Suzuki Jimny de 9.0” Dokunmatik Multimedya Sistemi ve Navigasyon da var.

Editörün notu: Haberimizde yer alan Suzuki Jimny fiyat listesi markanın resmi internet sitesinden alınmıştır.