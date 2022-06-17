Survivor Nagihan’a Acun Medya şoku! Olmaz olsun dediler yerden yere vurdular! Bunu nasıl yaparsın Nagihan?

Survivor Nagihan’a Acun Medya şoku! Olmaz olsun dediler yerden yere vurdular! Bunu nasıl yaparsın Nagihan? Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarının başında gelen Survivor, yarışmacıların

mücadelesi ve çıkışları ile sürekli gündemde. Geçtiğimiz bölümlerde Nagihan yarışma

sırasında Acun medya yetkilileri tarafından sürekli uyarıldı. Aşırı uyarılara sinirlenen Nagihan

Acun medyaya tepkisiz kalmadı. Nagihan’ın verdiği tepki ise sosyal medyada gündem olmayı başardı. Geçen bölümde her iki takım yarışırken Nagihan taktik vermek amaçlı yarışan arkadaşına uyarılarda bulundu.

Medya görevlileri ise Nagihan’a uyarı vermemesi konusunda uyarı da bulundu. Başarılı

yarışmacının sevenleri ise sosyal medyada Survivor’a ateş püskürdü. Bakalım bundan sonra

nasıl bir olaylar silsilesi Nagihan’ı bekliyor!

Nagihan Karadere’den Açıklama

Dokunulmazlık yarışının son bölümünde büyük bir mücadele yaşandı. Ancak medya

yetkililerinin aşırı uyarı sonucu başarılı oyuncu oyun tamamlanınca yetkililere açıklama yaptı.

Oyun sırasında kendinden geçtiği ve ne kadar uyarılırsa uyarılsın duymadığını dile getirdi.

Öte yandan yapılan uyarıların şiddetinin diğer hiçbir yarışmacıya yapılmadığını dile getirerek

sitemde bulundu.

Açıklama sırasında sinirlerine de hakim olamayan yarışmacı takım arkadaşlarının desteği

biraz olsun sakinleştirildi. Ancak Acun medya görevlilerinin Nagihan’ın açıklamasına cevap

vermesi ortamın yeniden gerginleşmesine eden oldu. Yaklaşık 5 dakika boyunca görevlilerle

tartışan Nagihan sonunda sakinleşerek oyuna geri dönmeyi başardı.

Sosyal Medya’da Acun Medya Tepkisi

Bu bölümden sonra yarışmayı takip edenler sosyal medya üzerinden Acun medyaya ağır

eleştirilerde bulundu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bir yerden yere vurmadığınız kaldı,

yarışmacılarla dalga geçiliyor tarzında yorumlarda bulundu. Acun ve diğer görevliler ise

sosyal medyada ki eleştirilere henüz bir yanıt vermedi. Ancak olay henüz soğumuş değil.

Tepkilerin devam etmesi durumunda Survivor resmi hesabı üzerinden bir açıklama yapılması

beklenmekte.

Öte yanda bazı taraflar ise olayda Acun Ilıcalının bir suçu olmadığı ve yarışma sırasında böyle

tartışmaların olabileceği görüşünde. Yarışmanın hayranları ilerleyen bölümlerde neler

yaşanacağı şimdiden merak etmeye başladılar bile. Tam da bu noktada bu yılkı Survivor

programının kendine özgü birtakım olayları içerdiğini de ifade edebiliriz. Bu sene program

üzerinde özellikle sosyal medya etkili olmaktadır.