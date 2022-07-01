Survivor All Star’da Nisa Torpili: Baştan Beri Belliydi!

TV8’in fenomen yarışması Survivor All Star’da dün akşam şampiyon belli oldu. Adem ile Nisa arasında şampiyon beklenildiği gibi Nisa oldu.

Acun Ilıcalı’nın fenomen yarışması Survivor yıllardır aynı kavga gürültü kurguyla reytinglerde birinciliği bırakmıyor. Bu sene All Star’da en fenomen yarışmacılar yer almıştı.

Survivor All Star 2022’de Nisa torpili yarışmanın başından beri iddia edilmiş ve sosyal medya tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada büyük bir kitlesi olan Nisa şampiyon oldu. Ancak tartışmalar bitmedi.

Nisa’nın yarışmada yaptığı suçlamalar ve tartışmalar başka bir yarışmacı olsaydı diskalifiye ile yada Acun’un azarı ile sonuçlanırken Nisa’ya tepki verilmemesi dikkatlerden kaçmıyordu.

Bu senede yarışmada bir kadının şampiyon yapılmak istendiği iddia edilmişti. Yıllardır erkek yarışmacıların birinci olduğu Survivor’da bu sene Nisa’nın birinci yapılacağı iddia edilmişti.

Dün akşam Survivor All Star yarışmasının finalinde şampiyon beklenildiği gibi Nisa Bölükbaşı oldu anacak tartışmalar bitmedi.

Önce elenen Batuhan Karacakaya’nın annesi Acun Ilıcalı ve yapıma oğlumun hakkı yendi diyerek suçlamalarda bulundu.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı bu suçlamalara “Programı gölgelemek istemiyorum yarın cevap vereceğim” diyerek tartışmanın alevleneceği sinyalini verdi.

Acun Ilıcalı “Batuhan’ın hakkı yenmedi. Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa Batuhan’ın üç katına yakın oy aldı. Batuhan’ın annesi Hakkımı yendi diyor ne hakkı yenmiş? Batuhan’ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa Nisa’nın oyu Batuhan’ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş neden yesin?” dedi.

Batuhan’ın “Benim de bir mektubum var bekleyin” mesajına da Acun Ilıcalı “Twiter’dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz merak etmesin” diye yanıt verdi..