Survivor All Star 2022 Tartışması Devam Ediyor! Batuhan’dan Olay Gönderme!

TV8’in fenomen yarışması Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Tartışmalı şampiyonluğun yankıları hala sürüyor!

Survivor All Star yarışmasında Nisa’nın SMS oylarıyla şampiyon olmasına tepkiler devam ediyor. Son 3’e kalan Batuhan Karacakaya’nın annesi bu duruma ilk isyan eden isim olmuş ve Acun Ilıcalı ile karşı karşıya gelmişti.

Nisa’nın şampiyon olmasında daha sonra tepkiler devam etti. Negahan’da bir yorumda bu duruma tepki gösterdi ve ismi Survivor olan yarışmada SMS ile şampiyonun belirlenmesine sitem etmişti.

Nisa ile son ikiye kalan Adem Kılıç’ta yarışma sonrası Acun Ilıcalı’yı takipten çıkarak tepki göstermişti.

Batuhan’ın kardeşi Melisa’da Nisa’nın yatarak şampiyon olduğunu ima edenlerdendi. Batuhan Karacaka’yının kardeşi Melisa paylaştığı bir story’de “Destek veren herkese teşekkür ederiz. Keşke abim de bu kadar emek vermeseydi de yatsaydı” diye yazarak Nisa’nın şampiyonluğunun haksızlığını ima etti.

Batuhan’da Gönderme!

Survivor All Star 2022’nin yankıları devam ediyor. Yarışma TBT’leri ünlü yarışmacılar tarafından paylaşılırken onlardan birine Sema Aydemir yorum yaptı. Sema yorumda “Bu çok gaza gelip boyandığımız gün yenilmemiş miydik biz ya.. Çok da şey yapmayalım demiştim ben size” diye yazdı.

Sema’nın bu yoruma Batuhan’dan imalı bir yanıt geldi. Batuhan, Sema’nın bu yorumuna “Mesele yenmek yenilmek değilmiş zaten” yanıtını vererek Nisa’nın yatarak şampiyon olduğunu ima etti.