Sürücüler happy! TEB ile shell kol kola girdi! Her akaryakıt alımına hediye 50 TL indirim bombası salındı! Gün geçtikçe yükselişi geçen akaryakıt fiyatlarını daha uygun hale getirebilmek adına bankalar akaryakıt firmaları ile işbirliği yaptı. TEB bankasının akaryakıt alımı esnasında vermiş olduğu hediyeler ve bonus paralar ile birikim yaparak akaryakıt alımlarının belirli bir kısmını bedavaya getirebilirsiniz. Müşterilerine sunmuş olduğu çeşitli avantajlar ile özel bankalar arasında önemli bir yere sahip olan TEB bu kez müşterilerinin akaryakıt alımlarını kazançlı hale getirdi. Shell ile yapmış olduğu işbirliği sayesinde hem yakıt hem de otogar alımlarında 50 TL’ye varan indirimler veriyor.

Akaryakıt Alımlarına 50 TL İndirim

TEB’in Shell ile yapmış olduğu işbirliği sonucuna göre indirimli akaryakıt alma kampanyası başlatıldı. TEB Bonus kredi kartınız ile belirlenmiş olan tarihler arasında Bonus üyesi olan Shell istasyonlarında alacağınız akaryakıt ve Otogaz alışverişlerinize 50 TL indirim kazanacaksınız. 16 Mayıs ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya ayrı günlerde ve tek seferde alışverişler için geçerli olacaktır.

Bonus üyesi Shell istasyonlarında 4 defa 200 TL ve 200 TL üzerinde Otogaz ya da akaryakıt harcaması yapmanız gerekiyor. Kampanyadan yararlanabilmek için SMS ile kampanyaya katılmanız gerekiyor. Sms ile kampanyaya katılım yaptığınızda 40 TL indirim kazanacaksınız. Cepte teb uygulaması üzerinden akaryakıt kampanyasına katılırsanız 50 TL indirim kazanacaksınız.

50 TL Akaryakıt Kampanyası Detayları

Tek seferde ve ayrı günlerde yapılan 200 TL ve üzerinde Otogaz alımlarında ya da akaryakıt alımlarında TEB 50 TL indirim dağıtıyor. Gün içerisinde aynı iş yeri bağlamında yapılan alışverişler kabul edilmiyor. Birden fazla TEB Bonus kartınız olsa bile bu kampanyadan sadece bir kez yararlanabilirsiniz. 200 TL ve üzeri harcamalarınızın her birini ayrı Shell akaryakıt istasyonlarından yapmanız gerekiyor.

Alışverişlerinizi mutlaka Bonus üyesi olan Shell istasyonlarından yapmanız gerekiyor. Ödemeleri TEB Bonus postundan gerçekleştirmeniz gerekiyor. 7 Temmuz ile 7 Ağustos 2022 tarihlerinde 5 harcamayı yaparak da indirimlerden yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılım yapmak için Shell yazarak 4616’ya SMS gönderebilirsiniz. CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden de kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz.