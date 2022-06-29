Starbucks kahve fiyatları bir kez daha zam yaptı! Zamlı Starbucks fiyatları

Starbucks kahve fiyatlarına bir zam daha yaptı. 2022 yılında üçüncü kez zam kararı alan Starbucks kahve fiyatları oldukça arttı. 30 haziran perşembe gününden itibaren geçerli olacak kahve fiyatları ortalam 5 TL ile 8 TL arasında zamlandı. Yeni fiyat listesini görenler Starbucks kahve fiyatları bu kadar da olmaz dedirtti!

Starbucks kahve fiyatları 2022 3. kez zamlandı!

30 Haziran perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni kahve fiyatları vatandaşı oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Ortalama kahve fiyatları neredeyse 30 TL ile 50 TL arasında satılacak. Starbucks kahve fiyatları 5 TL ile 8 TL arasında zam geldi.

2022 Zamlı Starbucks kahve fiyatları!

Starbucks resmi hesaplarından zamlı kahve fiyatları açıklaması yapmadı. Şu zamana kadar zamları resmi hesabından duyuran Starbuck 30 haziran 2022 perşembe günü itibariyle geçerli zamlı fiyatları kısa bir süre kalmasına rağmen açıklamadı.

Starbucks gelen bu zamları geri çekmesi için sosyal medyadan yazan bir çok kişi olsa da Starbucks zamları geri çekme muhabbetine yanaşmıyor.