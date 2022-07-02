SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere bu sabah müjde geldi! Hemen dilekçe vererek 8 yıl erken emekli oluyorsunuz

Hemen dilekçe vererek 8 yıl erken emekli oluyorsunuz… SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere bu sabah müjde geldi! Erken tarihte emekli olmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları emeklilik hakkında yapılan açıklamaları yakından takip etmektedir. Erken emekli olabilmenin pek çok formülü bulunsa bile vatandaşlar bu formüllerden haberdar olmadıkları için emekli olma haklarından mahrum kalabiliyorlar. Emeklilik şartları arasında bulunan Önemli bir detay emekli olabilmek için ön plana çıkıyor. Üstelik bu önemli detay vatandaşlara 8 yıl erken emekli olmanın yolunu açıyor.

8 Yıl Erken Emeklilik İçin O Detay Nedir?

İş hayatının yoruculuğunda dert yanan emekliliğe yolunu gözleyen milyonlarca çalışan bulunuyor. Yorucu geçen senelerin sonrasında emeklilik çok kişiye dinlenme fırsatı alıyor. Emeklilik hayali ile iş hayatını sürdüren kişilerin en büyük arzuları emekli olacakları günü görebilmek. Emeklilik yasasında yapılmış olan değişiklikler ile beraber vatandaşların emeklilik zamanları uzamış durumdadır. 4 Ekim 2000 yılından önce bir gün bile BAĞ-KUR tescili olan esnaflar, sigorta tescilinin yapıldıktan sonraki dönemler ile ilgili şirket ortaklığı ya da vergi kaydı var ise 20 Nisan 1982 yılına kadar tescilini geriye götürebiliyor.

1 Ekim 2008 yılından önce 4 Ekim 2000 yılına kadar süre içerisinde tescil yaptırmayan kişiler için ise bulunan son şans 1 Ekim 2008 yılıdır. Türkiye esnaf ve sanatkârları konfederasyonu genel başkanının yapmış olduğu açıklamaya göre emeklilik yaşı gelmiş olan ancak 2000 senesinden önce BAĞ-KUR kaydı yaptırmayan esnafın vergi ve o da kayıtlarını dikkate alınacağını söylemiştir. Milyonlarca esnaf daha önceden fırsat tanınmış olan geriye doğru borçlanma fırsatından ekonomik sebepleri dolayısıyla faydalanamamıştır.

8 Yıl Erken Emeklilik

Bugüne kadar hiçbir BAĞ-KUR kaydı bulunmayan esnaf ve sanatkârlar O da kaydıyla ve vergi kaydı ile 1 Ekim 2008 yılından başlamak şartıyla sigortalı olabiliyorlar. Kısaca söylemek gerekirse yaklaşık olarak 8 sene kazanmaları mümkündür. Çalışan kişilerin emeklilik hesapları yapılırken bütün hizmetleri emeklilik kapsamına katılır. Bunun için ise hizmet birleştirmesi yöntemi uygulanıyor. Kurumlar arası yapılmış olan çalışmalar belli yöntemler ile birleştirilir. Daha sonra emekli olunacak kurum belirlenmesi yapılır.