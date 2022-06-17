Sosyal medyada infial yarattı! Sessiz İstila 2.bölüm Youtube izle! Sedat Peker bombası ortaya çıktı… Ülkemizde yaşayan milyonlarca mültecinin gelecekte bize verecekleri zararları anlatan sessiz istifa temalı kısa filmin 2. bölümü de büyük ilgi gördü. Hande Karacasu tarafından yapımcılığı üstlenilen bu kısa film yine büyük ilgi gördü. Hande Karacasu’nun sığınmacıların problemlerini ortaya koymak için çektiği ve gösterime girdikten sonra milyonlar izlenen sessiz istila yine olay yarattı. ‘Sessiz İstila’ filminin ikincisi YouTube kanalında izlemeye açıldı. Ak Parti iktidarı yerden yere vuruldu.

Sessiz İstila 2.bölüm Youtube izle!

Parasını ve giderlerini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın verdiği ilk film, gösterime girdiği tarihte filmin yapımcısı Hande Karacasu gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Sessiz İstila 2, bu gece Karasu’nun kendine ait olan YouTube hesabından yayınlandı. Filmde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye oluşturulan göndermeler ilgi çekti. Organize suç teşkilatı lideri Sedat Peker’in, ‘Lan bırak’ sözleri de kısa filmde yer aldı. Sessiz İstila 2 kısa filmi de ilki gibi Atatürk’e atıfla İzmir Marşı çalınarak sona erdi.