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Sorgunlu Emir Ali’den 500 puan! Çobanlık Yaparken Türkiye Birincisi Oldu

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admin Yönetici
Sorgunlu Emir Ali’den 500 puan! Çobanlık Yaparken Türkiye Birincisi Oldu

Yozgatlı Emir Ali Dişlioğlu, hem ailesine çobanlık yaparak destek oldu hem de bursluluk sınavında 500 tam puan alarak Türkiye genelinde örnek bir başarıya imza attı.

Ders Arasında Çobanlık, Arada Türkiye Derecesi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Dişli Köyü’nde yaşayan 11 yaşındaki Emir Ali Dişlioğlu, bir yandan okul başarısıyla adından söz ettirirken, diğer yandan çobanlık yaparak ailesine katkı sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavında 500 tam puan alarak Türkiye genelinde dereceye giren Emir Ali, hem azmiyle hem de mütevazı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Okuldan Çıkıp Tarlaya, Bahçeden Derse

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Emir Ali, derslerinde gösterdiği başarıyı ailesinin işlerine yardım etmekten geri kalmadan sürdürüyor. Gün içinde hem hayvanlara bakıyor hem de bahçe işlerine yardım ediyor. Geri kalan vaktini ise düzenli olarak ders çalışmaya ayırıyor. Her gün yaklaşık üç saat boyunca test çözüyor ve kendi hazırladığı çalışma programına sadık kalıyor.

“Başarısı Sürpriz Değil”

Emir Ali’nin babası Hamza Dişlioğlu, oğlunun başarısına şaşırmadığını belirterek, “Okumayı erken yaşta öğrendi. Sürekli soru sorar, merak ederdi. Onu desteklemek bizim görevimizdi” dedi. Anne Seher Dişlioğlu ise eğitici tablet uygulamaları ve yazılı içeriklerle Emir Ali’nin öğrenmeye olan ilgisini pekiştirdiklerini söyledi.

Gelecek Hedefi: Yazılım Mühendisliği

Emir Ali’nin hedefi ise net: yazılım mühendisi olmak. “Teknolojiye ilgim var. Yazılımcı olmak istiyorum çünkü bu meslek hem ilgi çekici hem de geleceği olan bir alan,” diyen küçük dâhi, bu başarının sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor.

Köyden Türkiye’ye İlham Veren Bir Hikâye

Kırsalda büyüyen, zorluklar içinde eğitimine devam eden Emir Ali Dişlioğlu, binlerce öğrenciye ve aileye ilham veriyor. Kendi çabasıyla yakaladığı başarı, azmin, aile desteğinin ve planlı çalışmanın en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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