Sorgun’da sağlıklı yaşam seferberliği: SAHA programı başarıyla tamamlandı

Sorgun Gençlik Derneği ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Sağlıklı Hayat Akademisi” programı, iki gün süren kapsamlı eğitimlerle sona erdi. Katılımcılar hem bilgiyle donandı hem de yaşam kalitelerini artıracak alışkanlıklar kazandı.

Sağlık için bir araya geldiler: SAHA programı ilgiyle takip edildi

Sorgun’da sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA), geniş bir katılımla tamamlandı. Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) ile Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen eğitim serisi, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonuna da doğrudan katkı sağladı.

İki gün, onlarca oturum, hayat değiştiren bilgiler

SAHA programı boyunca sağlıklı beslenmeden fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok alanda uzman isimler sahne aldı. Katılımcılar; bilinçli ilaç kullanımı, erken teşhis, kadın sağlığı ve yaşlılıkta yaşam kalitesi gibi konularda kapsamlı bilgiler edindi.

Programda öne çıkan bazı eğitim başlıkları ve eğitmenleri şöyleydi:

Temel Yaşam Desteği – Uzm. Dr. Onur Türkön

Ağız ve Diş Sağlığı Farkındalığı – Dt. Ayşegül Cevheroğlu

Sağlıklı Beslenme & Egzersiz – Dyt. Muhammed Bedir Toprak

Kanser Taramaları & Erken Teşhis – Ebe Derya Yaşar

Kadın Sağlığı Bilinci – Ebe Elif Şahintürk

Akılcı İlaç Kullanımı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri – Dr. İsmail Köksal

Kronik Hastalıklar & Kalp Sağlığı – Uzm. Dr. Mehmet Şan

Sağlıklı Yaş Alma – Dr. Gözde Özmen

Teknoloji Bağımlılığı & Ruh Sağlığı – Dr. Feyzanur Tunçer

Toplumsal sağlık farkındalığına katkı

Etkinliğin ardından değerlendirme yapan SORGED yetkilileri, özellikle gençlerde ve ailelerde sağlıklı yaşam bilincinin pekiştiğini vurguladı. Program sayesinde bireylerin hem bilgi birikimlerinin arttığı hem de günlük hayatlarına yansıtabilecekleri kalıcı alışkanlıklar edindikleri ifade edildi.