Sorgun’da berberlerde doldu taştı

Ramazan Bayramı’na saatler kala Yozgat’ta berberlerde bayram yoğunluğu yaşandı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de bayram öncesi berberlerde müşteri hareketliliği yaşanıyor. Berberler işlerini yetiştirmeye çalışırken müşteriler de tıraşını erkenden olup bayram hazırlıklarına devam etmek istiyor.

Bayram tıraşı için gelen müşteriler randevu alıyor. Bayramdan önceki 3-4 günde yoğunluğu başlayan berberlerin mesaisi geç saatlere kadar sürüyor. İftardan sahura kadar tıraş yapan berberler yoğunluktan memnun.

Berber Abdullah Öncü “20 yıldır berberlik yapıyorum. Bayramdan dolayı çok kalabalık oluyor. Tıraş fiyatları 200-300 lira arasında değişiyor. İş yerimizin kapanış saati sabaha karşı 03.00-04.00’ü buluyor” şeklinde bilgi verdi.

Mesut Taştekin ise “15 yıldır bu sektörün içindeyim. Arefe yoğunluğu yaşıyoruz. Biraz kalabalık olduğu için arkadaşlarımla iş yetiştirmeye çalışıyoruz. Geç saatlere kadar işlerimizin sürdüğü oluyor. 02.00-03.00 saatlerine kadar devam ettiği oluyor. Yetiştiremediğimiz işler de oluyor. Eski bayramların tadı yok ama bu bayram da öncekileri aratmıyor. Fiyatlardan müşterilerimiz memnun. Fazla pahalı değil. Bütün meslektaşlarıma da şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.