Soner Sivrioğlu’ndan Dikkat Çeken Açıklamalar!

Masterchef yarışması yayınlandığı ilk günden beri gündemden düşmedi. İlk başlarda büyük reytingler alan ve çok izlenen yarışma daha sonra zaman zaman izleyici sayısını düşürse de yine de gündemde kaldı. Gündemde kalmasının nedeni bazen yarışmadaki şeflerin özel hayatı bazen de yarışmacıların kendisinin özel hayatı oldu. Ancak ünlü yemek yarışmasının şu anda gündemde olması Soner Sivrioğlu’nun yemek ve seks bağlantısına dair yaptığı açıklamalar oldu.

Yemek ve Seks Arasında Bağlantı Var mı?

Kendisini yemeğe adamış ve bu meslekte önemli bir yer edinmiş olan Sivrioğlu 1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş ve lisansını da Bilkent Turizm bölümünde tamamlamış. 1996 senesine kadar Türkiye’de kaldıktan sonra da kariyerinde önemli bir yer edinmek için Avustralya’ya gitmiş. Sivrioğlu yarışmada önce boşanması ve yeni bir sevgili edinmesiyle daha sonra da her zaman şık kıyafetler giymesiyle tanınmıştı.

Renkli ve hareketli bir tarzı olan Sivrioğlu’nun kıyafetleri İtalyan şef Dannilo Zana kadar dikkat çekiyor ve hatta zaman zaman ondan daha şık giyindiği de söyleniyordu. Şimdi yaptığı açıklama ile gündem olan Sivrioğlu iyi yemek yemenin kendisine büyük bir haz verdiğini ve iyi yemek yemek ve iyi seks yapmak arasında bir bağlantı olduğunu söyleyerek dikkat çekti.

Sivrioğlu Tam Olarak Ne Söyledi?

Soner Sivrioğlu’nun söylediği en önemli şey yemek yapmanın kendisi için her zaman byük bir tutku olduğu ile ilgili. Ayrıca kendisi yemek yapmanın kendi ruhunu beslediğini de vurguluyor. Doğru ve güzel yapılan bir yemeğin insana iyi geldiği ve hatta iyi sekse de faydası olduğu da söylediği bir diğer şey. Özellikle söylediği son sözleri yani yemek ve seks bağlantısı hemen dikkat çekti. Daha sonra ise şöhret olmakla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Şöhret olmayı sevdiğini ve insanların kendisini tanımasından mutluluk duyduğunu belirten Sivrioğlu, diğer şefler Yalçınkaya ve Zana’nın da çok sevildiğini belirtti. Ayrıca bunun yani şöhret olmanın kendi hayatını çok etkilemeyeceğini ve asla bir magazin figürü olamayacağını da sözlerine ekledi.

Sydney’de Başlayan Yemek Kariyeri

Soner Sivrioğlu aynı zamanda dünyaca ünlü şeflerimizden birisi. Bilkent Üniversitesi’nden sonra yemek kariyerine Sydney’de devam eden ünlü şef ilk restoranını da bu Avustralya kentinde açmış. Aynı zamanda burada yemek üzerine yüksek lisansını da tamamlamış. MAsterchef yarışmasının Avustralya versiyonunda da şeflik yazmış ve ayrıca Türk mutfağı üzerine bir kitap çalışmasına da yardımcı olmuş.

2018 yılından beri Türkiye’deki Masterchef yarışmasında şef olan Sivrioğlu bu tarihten beri ünlü oldu. Ünlü olmanın ve insanların sevgisini kazanmanın kendisi için önemli olduğunu söyleyen Sivrioğlu magazin figürü olmak istemediğini söylüyor. Özel hayatı hakkında zaman zaman açıklamalar yapsa da bu yönüyle de çok da gündeme gelmeyen Sivrioğlu diğer şefler gibi boşanması ve yeni sevgili bulması gibi haberlerle anılmıştı. Ancak genel olarak bu yönüyle gündeme gelmedi.

Seks Açıklaması Dikkat Çekti

Hemen her zaman olduğu gibi Sivrioğlu’nun şimdi gündem olmasının sebebi seks ile ilgili yaptığı açıklamalar. İyi bir yemek yemenin iyi bir seks yapılmasına yardımcı olduğunu belirten Sivrioğlu bu konuda dikkat çekti. Sosyal medyada her zaman seksle yapılan açıklamalar dikkat çeker. Sivrioğlu’nun açıklamaları hemen gündemde kalmasına neden oldu. Yarışmadaki jüri üyeliği devam eden Sivrioğlu ve ekibinin sunduğu Masterchef’in izlenme oranları zaman zaman düşse de program yayınlanmaya devam edecek. Acun Ilıcalı bu programa özel bir önem veriyor ve daha bir süre bu durum bu şekilde devam edecek gibi görünüyor.