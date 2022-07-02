Son Dakika: Ve ortaya çıktı! Kurban Bayramı ikramiyesi en az 1400 TL en fazla 1700 TL olacak… Senede iki kez olmak üzere çalışanlara ikramiye devlet tarafından verilmektedir. Bu ikramiyelerden bir tanesi Ramazan Bayramı öncesinde dağıtılmıştı. Kurban Bayramının yaklaştığı şu günlerde diğer ikramiyenin ne zaman yatacağı merak konusu olarak karşımıza çıkıyor! Yalnızca var olan emekliler değil yeni emeklilerin de bu ikramiyeden yararlanması bekleniyor. İkramiye alabilmek için bayram ayında emekli maaşının bağlanmış olması gerekir.

Bu sene kurban bayramı 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Sona ermesi ise 12 Temmuz 2022 tarihinde olacak. Bayram ikramiyelerinin başlangıç tarihinden önce hesaplara yatırılası beklenmektedir. İlk ikramiyeyi nisan ayının sonlarında alanlar temmuzdaki ikramiye için gün saymaya başladı. Temmuz ayı ikramiyenin yanı sıra zam ayı da olacak. Buna göre ikramiye tutarı en az 1400 en çok 1700 TL olacak. Peki, Kurban Bayramı hangi gün başlayacak? Dahası bayram tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar!

Kurban Bayramı Hangi Günler

İki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramının arife günü bu sene 8 Temmuz 2022 tarihindedir. Yapılan açıklamalara göre tatilin dört gün süreceği belirlendi. Buna göre bayramın birinci günü 9 Temmuz olup cumartesi gününe denk gelmektedir. Son tatil günü ise 12 Temmuz olup Salı gününe denk geliyor. Çarşamba günü çalışanların iş başı yapması gerekiyor.

Kurban Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatar

Henüz ikramiyelerin hangi gün yatacağı belli olmamıştır. Ancak yaygın olarak ikramiyelerin bayramdan birkaç gün öncesinde hesaplara yattığı bilinmektedir. Buna göre temmuz ayı başlarında ikramiyeler hesaplara aktarılmalıdır. Bu tutarları kimlerin alacağı da merak edilen bir diğer konudur.

Emekli Sandığından emekli olanlar, Bağkur ve SSK emeklileri ikramiye alacaktır. Ayrıca gazi ve şehit yakınları, geçici köy korucuları, ölüm aylığı alanlar ve şampiyon sporcular da bunlar içindedir. Şeref aylığı alanlar, terör eylemleri nedeniyle zarar görüp aylığa bağlanan siviller ve buna bağlı olarak hayatını kaybedenleri hak sahipleri de ikramiye alabilecek. Ek olarak vazife ve harp malullüğü maaşı almakta olan er ve erbaşlarda ikramiye alacaklar içindedir.