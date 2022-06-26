Son dakika: Tüm vatandaşlara 2100 lira sosyal yardım müjdesi! Kurban Bayramı öncesi verilecek… Yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında yeni açıklamalar yapılmıştır. Erdoğan, sosyal yardım için 15 milyarlık paketten bahsetmiştir. Yapılan açıklamada ek planlarla yardım bütçesinin güçlendirildiği ifade edilmiştir. Devlet destek yardımları Ramazan ve Kurban Bayramlarında yapılmaktadır. İçeriği gıda paketi ya da para yardımından oluşmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda merak edilen konulardan biri Kurban için devlet desteğinin olup olmayacağıdır. Bu yardımlar bu yıl da geçerlidir. Sosyal yardım parası olarak 2100 TL ödeme yapılacağı ifade edilmektedir. Bunun yanında gıda yardımları da gerçekleşecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Bu yardımdan faydalanmak isteyen aileler e-devlet üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Hafta sonları başvur ekrana herkese açıktır. Ancak hafta içi Tc kimlik numaralarının son rakamlarına göre başvuru yapılabilmektedir. Son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilmektedir.

Başvuru yapıldıktan sonra ailenin aylık gelir durumu, kişi sayısı, üzerine kayıtlı mal bilgisi vb. tüm aşamalar dikkatli bir şekilde tespit edilir. Ardından yardıma ihtiyacı olan aileler tespit edilmektedir. Arama kısmına Aile Sosyal Hizmet Bakanlığı yazın. Sayfada “Sosyal Yardım Başvuru Ekranı” bağlantısından başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru Sonucuna Nereden Bakılır?

Sosyal Yardım başvuru sonucu öğrenmek için öncelikle e-devletin hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından arama kısmından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını sorgulatmalısınız. Bu sayfada “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” yazan bağlantıdan sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Bu yardımların bayramdan önce sahiplerine ulaşacağı ifade edilmektedir.

Bu Yardımlar Kim Tarafından Yapılıyor?

Belediyeler, Bakanlıklar, Kızılay, Vakıflar her yıl belli bir bütçesini yardıma muhtaç ailelere ayırmaktır. Bunun yanında devlet, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak ayırmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, ihtiyacı olan ailelere bu yıl için 183 milyon TL aktarıldığını ifade etmiştir. Bu aşamada Kurban Bayramı öncesinde yardımların teslim edilmesi için çalışmalar sürmektedir.

Türkiye’de 1003 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bulunmaktadır. Bu vakıflar aktarılan paranın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması görevini üstlenmektedir. SYDV, 1003 vakfı ile Kaymakamlık ve Valiliklere bağlı olarak çalışmaktadır.