Son Dakika Sigaraya zam geldi! 2 Temmuz zamlı sigara fiyatları, hangi sigara ne kadar oldu?

Son Dakika sigaraya zam geldi. 1 Temmuz zamlı sigara fiyatları ne kadar? Hangi sigara ne kadar zamlandı. 1 temmuz itibariyle sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi belli oldu!

son Dakika Sigara fiyatları zamlandı!

Son dakika sigara fiyatları 1 temmuz itibariyle geçerli zamlı olarak satılacak. Bugün gelen zamla birlikte en düşük sigara ve en pahalı sigara fiyatları da değişti. Son dakika sigara zamları sonrası yeni fiyatlar şu şekilde;

Sigara ne kadar oldu?

Son Dakika JTİ grubu sigaralarına zam geldi. Sigara fiyatları sonrası Camel yellow 48 TL satılmaya başladı.

winston sigaralar zamlandı!

winston Slender 28 Tl, winston Dark blu deep blue 28 TL, Winston 29 Tl ve winston Xsence 30 Tl oldu!

Camel sigaraları zamlandı!

bir zamda Camel sigaralarına geldi. Camel 28 Tl olurken, Camel Slander 27,5 TL oldu.

LD sigara 27,5 TL satılırken, Monte Carlo 27,5 TL olarak satışa sunulacak.

Fiyatlar 2 temmuz itibariyle geçerli olacak.

Parliamentve Marlbora da zamlanıyor!

Gelen zamlar sonrası 2 Temmuz itibariyle parliament ve Marlbora sigaraların da zamlanacağı öğrenildi. Marlbora ve Parliement 2 temmuz 2022 tarihi itibariyle ne kadara satılacak birazdan belli oldu.