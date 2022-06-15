Son dakika: SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşım kaç para oldu? Yeni emekli maaşları 5157 TL oldu

Emekli maaşlarının güncel ücretleri, SSK ve BAĞKUR üzerinden emekli olan kişilere göre değişiklik gösterir. SSK üzerinden maaş alanların emekli maaşları, şöyle sıralanmıştır:

• Temmuz ayında 1.500 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 1625 TL

• Temmuz ayında 1.586 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 1719 TL

• Temmuz ayında 1.692 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 1834 TL

• Temmuz ayında 1.798 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 1948 TL

• Temmuz ayında 1.904 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 2063 TL

• Temmuz ayında 2.009 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 2177 TL

• Temmuz ayında 2.115 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 2292 TL

• Temmuz ayında 2.221 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 2407 TL

• Temmuz ayında 2.327 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 2522 TL

• Temmuz ayında 2.432 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 2635 TL

• Temmuz ayında 2.538 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 2750 TL

• Temmuz ayında 2.644 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 2865 TL

• Temmuz ayında 2.750 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 2980 TL

• Temmuz ayında 2.855 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 3094 TL

• Temmuz ayında 2.961 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 3209 TL

• Temmuz ayında 3.067 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 3324 TL

• Temmuz ayında 3.173 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 3438 TL

• Temmuz ayında 3.278 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 3552 TL

• Temmuz ayında 3.384 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 3667 TL

• Temmuz ayında 3.490 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 3782 TL

• Temmuz ayında 3.596 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 3897 TL

• Temmuz ayında 3.701 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 4011 TL

• Temmuz ayında 3.807 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 4125 TL

• Temmuz ayında 3.913 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 4240 TL

• Temmuz ayında 4.019 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 4355 TL

• Temmuz ayında 4.124 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 4469 TL

• Temmuz ayında 4.230 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 4584 TL

• Temmuz ayında 4.336 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 4699 TL

• Temmuz ayında 4.442 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 4814 TL

• Temmuz ayında 4.547 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 4927 TL

• Temmuz ayında 4.653 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 5042 TL

• Temmuz ayında 4.759 TL maaş alanların Ocak ayındaki maaşları, 5157 TL

Emekli Maaşım Ne Kadar Olduğunu Nasıl Öğrenirim?

Emekli maaşların net ücretleri, e-devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumundan ve emekli maaşı alan kişilerin hesaplarına yatacak olan ücretlerin bağlı olduğu bankalar üzerinden kolaylıkla sağlanabilir. Emekli maaşlarına gelen ocak ve temmuz ayı zamları ile beraber sürekli olarak ücretleri üzerinde değişiklik olur. Bu nedenle de emekli maaşı tutarını net bir şekilde öğrenmek isteyen emekliler, bu üç yöntemi de kullanabilirler.

Yeni Emekli Maaşları Ne Kadar?

Yeni emekli olacak kişilerin maaşları, prim günlerine, cinsiyetlerine, çalışma sürelerine gibi birçok etmene bağlı olarak değişebilir. Bu nedenden dolayı da emekli maaşının ne kadar olacağını merak eden kişiler, Sosyal Güvenlik kurumu müdürlüklerine giderek ya da e-devlet üzerinden maaşlarını öğrenebilirler.