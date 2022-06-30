Son dakika: Maymun çiçeği Türkiye’de var mı? Maymun çiçeği Türkiye’de nerede, hangi ilde, şehirde görüldü?

Maymun çiçeği Türkiye’de var mı? Korkulan başa geldi! Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği ile alakalı bomba açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda teşhis edilen Fahrettin Koca, Türkiye’de bir kişide maymun çiçeğinin teşhis edildiğini belirtti.

Maymun çiçeği Türkiye’de nerede, hangi ilde, şehirde görüldü?

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Maymun çiçeği vakasının nerede görüldüğünü araştırmaya başladı. Bununla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizde vereceğiz. VE DETAY GELDİM MAYMYN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ İSTANBUL’DA GÖRÜLDÜ

Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.

Maymun çiçeği nedir?

Maymun Çiçeği virüsü, genelde Afrika’da bulunmaktadır. Viral bir enfeksiyon olarak geçmektedir. Özellikle Sincap gibi hayvanlardan bulaşır. Bu kapsamda insandan insana da bulaşır. Enfekte bir kişiyle çok yakın ilişki yolu ile da bulaşabilir.

Maymun çiçeği belirtileri

Maymun çiçeği hastalığının belirtileri oldukça yakından takip edilmelidir. Maymun çiçeği hastalığının ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve bitkinliği olmaktadır. Maymun Çiçeği hastalığının en önemli belirtisi ise çok hızlı bir şekilde yayılmasıdır. Cinsel organlara, ellere, ayaklara yayılır.

Maymun çiçeği hastalığı daha önce Avrupa, Kuzey Amerika, Arjantin, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas gibi az sayılarda görülmüştü.