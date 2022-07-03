Son Dakika İstanbul Beykoz orman yangını! Kim yaktı? Son durum ne?

Son Dakika İstanbul Beykoz’da orman yangını çıktı. İstanbul Beykoz’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı mı? Beykoz Orman yangını söndürüldü mü merak ediliyor.

Son Dakika İstanbul Beykoz’da orman yangını!

Son Dakika Beykoz’da orman yangını çıktı. Tüm İstanbul itfaiyesinin Beykoz’da orman yangını söndürmek için çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Yerleşim alanına çok ykaın bir yerde çıkan orman yangını söndürülmek için uğraşılıyor. Beykoz Orman yangını nasıl çıktı, kim çıkarttı merak ediliyor!

Beykoz son dakika yanıyor!

Beykoz orman yangını şiddetini oldukça arttı. Bu sebeple ambulans helikopter devreye girdi. Beykoz yangını söndürülmek için tüm itfaiye seferber oldu. Ancak henüz yangın söndürülemedi.

Beykoz yangın neden çıktı?

3 Temmuz tarihinde beykoz çıkan yangın neden çıktı, kim tarafından çıkartıldı araştırmalar sürüyor.

Beykoz neresi yanıyor?

Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı.