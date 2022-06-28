Emekliler göbek attı! Son dakika haberleri tez geldi! Bankamatik kartı üzerinden 14.000 TL verilecek

Bankamatik kartı üzerinden 14.000 TL verilecek… Son dakika haberleri tez geldi! Emekliler göbek attı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli olan vatandaşlar bağlamında 14.000 TL tutarında ödeme bankamatik kartınız ile çekilecek. Emekli olan vatandaşlarımız içinde bulunduğumuz dönemde nakit ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyor. Tam da bu durumda devreye bankalar giriyor. 14.000 TL ödeme müjdesi de bankalar tarafından son dakika haberi olarak duyuruldu. 3 dakika içinde kredinizi almanız mümkün oluyor. Onay işlemleri oldukça hızlı ilerliyor. Bunda emekli olmanın da oldukça büyük avantajı var.

Emekli maaşınızı aldığınız bankalar üzerinden anında başvuru yapabilirsiniz. Ülkemizde çoğu emeklinin maaşı kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’a yatıyor. Bu bankalardan başvuru yaparak para almak adeta çocuk oyuncağı oluyor.

14.000 TL için başvuru nasıl yapılır?

14.000 TL ihtiyaç kredisi için başvurunuzu 3 dakika içinde yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bağlamında size en yakın bankaya giderek, banka personeli aracılığıyla 14.000 TL’yi kefilsiz ve koşulsuz olarak alabilirsiniz. Oldukça uygun faiz oranları sunan kamu bankaları bu durumu emeklilere has olarak yapmaktadır. Şubeye gitmek istemeyen vatandaşlarda bu bankaların internet siteleri aracılığıyla kredilerini alabilirler. Verilen krediler 3 sene vadeli ve 90 gün geri ödemesiz oluyor.