Son dakika haberi: Nihayet düğmeye basıldı! EYT için yeni formül geldi! Milyonlar mest oldu

EYT herkesin bildiği gibi senelerdir çözüme bir türlü kavuşturulamadı. Milyonların beklediği EYT sorunu için hükümet nihayet düğmeye bastı. EYT için masaya 3 tane formül gelmiş durumda. Haberimizde bunları inceleyeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’nin de içinde olduğu pek çok sorunun yıl sonuna kadar çözüleceğini açıklamıştı. Bu açıklama ardından gözler yapılacak adımlara çevrilmiş durumda.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre ise, EYT için 3 formül ortaya koyuluyor. Emeklilikte yaşı bekleyenler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve hali hazırda emekli olamayanlardan meydana geliyor.

Komisyon, bu tarihten evvel çalışması olup emekli olmayan her vatandaşın dahil bulunduğu EYT’lilere dair çözüm, model önerilerini değerlendirerek, “prim, yıl, yıpranmaya” dayalı formüller ortaya koyacak.

Primi yetmeyenler için ise, “halk”, vakıf, sandıklar vasıtasıyla “iş emekliliği”, aylığın belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma olanağı gerçekleştiren “kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik”, süre tamamlanması gibi alternatifler değerlendirilecek.

SGK’da var olan yük EYT ile azaltılacak. Emekli olmadıkları gibi iş bulmakta da sorun yaşayan binlerce vatandaş bulunmakta.

Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor. EYT konusu ile ilgili ortaya konan formüller, çalışmanın ne zaman tamamlanacağı başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

EYT için formül nedir?

EYT konusu ile ilgili yıpranma hakkı olmayan ağır işlerde çalışanlara, emekliliğine 3-4 senesi kalanlara her sene için yüzde 4-5 gibi bir oranda kesinti yapılarak erken emeklilik sağlanması alternatifler arasında bulunuyor. Hem de 50 yaş ve üstü çalışanlara iş olanağı amacıyla vergi, prim teşviki sağlanması, 9 bin gününü dolduran her 360 gün karşılığı dörtte birinin yaştan düşülmesi formüllerinin her biri teknik olarak değerlendiriliyor.