Son dakika haberi: EYT’nin çözümü için tarih verildi! Yüksek maaş müjdesi geldi

Son dakika haberleri, milyonların büyük bir heyecanla beklediği EYT yasası için detaylar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’nin çözüme kavuşacağı tarihi açıkladı. Bilgin, yılsonuna kadar çözüleceğini belirtti.

EYT’nin çözümü için tarih verildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayınına katıldığı bir TV programında çarpıcı açıklamalar yaptı. EYT ile ilgili beklenen sözleri söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye’nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

EYT için yaş şartı ne olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaş için yeni bir düzenleme hayata geçerse eğer yaş şartı da oldukça önemli olmaktadır. Yaş sınırının aldığımız bilgilere göre, 51 veya 52 olması bekleniyor. Meclisten geçecek olan kararın bakanlık tarafından onayı lazımdır.

Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı duyuru ile, EYT ile ilgili sorunun çok kısa bir süre zarfında çözülebileceği belirtildi. Emeklilik düzenlemesi arasında yer alan EYT ise ilk olarak 51 yaş koşulu ile başlatılacak. Böylece 50 yaşından ufak olanlar için emekli olma durumu ortadan kalkmış olacak. Bu kanunun çıkması ile birlikte vatandaşlar 51 ve 52 yaşında emekli olabilecekler.

EYT için başka çözüm var mı?

Başka bir çözüm daha düşünülüyor. Bu da prim gününe bakılması olarak ortaya çıktı. En az 500 prim günü ya da 5960 prim günü koşulu aranması olası olabilir. Prim şartını taşıyanlarında 50 yaşından küçük olmaması gerekir. Çalışma Bakanlığı EYT için detaylı çalışması sonrası ortaya çıkartacağı formüller ile çözüm bulunacak.