Son dakika haberi az önce verildi! Ödemeler hesaplara yatırıldı: Paranızı PTT’den alabilirsiniz! Vatandaş sıraya girdi! Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için geliştirmiş olduğu 20’yi aşkın sosyal yardım modeli sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de hizmet vermeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilgili yardım modellerinden birisi olan SED paralarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Derya Yanık, haziran ayı ödemelerinin hesaplara aktarıldığını ifade etti. Ayrıca Bakan Yanık, ilgili yardım modelinin kapsamını da açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan Resmî Açıklama Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden birisi olan SED ödemelerine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Bakan Derya Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili yardım paralarının haziran ayı ödemeleri hesaplara aktarıldı.

Toplamda 238 milyon TL tutarında yardım parasının hesaplara aktarıldığını ifade eden Bakan Derya Yanık, bu yardım kapsamında 147 bin çocuğa ulaşıldığının bilgisini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın SED Yardımı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden birisi olarak karşımıza çıkan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarını kapsamaktadır. Bu yardım modeli kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim masrafları konusunda nakit yardımı yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden olan SED, dönemsel bir yardım hizmetidir. Her ay 1.649 TL olarak hesaplara aktarılan yardım parası, kişinin ihtiyaç sahipliği durumunun ortadan kalkması halinde kesilmektedir. Bu neden ile yardım parasının ne kadar süre boyunca hesaplara aktarılacağına ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın SED Yardımı Hizmetine Nasıl Başvuru Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden olan SED yardımı için başvuru yapmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, Sosyal Hizmet Müdürlüklerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Gelir testi ve kimlik kartı ibrazı, başvuru esnasında zorunludur.