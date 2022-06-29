Son dakika haberi: Ak Parti’nin Meclise sunduğu teklif ortaya çıktı! İşte en düşük emekli maaşı için istenen rakam… Yaşanan ekonomik dar boğazın ve yüksek enflasyonun vurduğu kesimlerden bir tanesi de emekliler oldu. Alım gücü oldukça düşen emekliler hükümetin bu durumun düzelmesi için çalışmalar yapmasını merakla bekliyordu. Neyse ki beklenen müjde gecikmedi. İlerleyen zamanlarda emeklilerin maaşına zam yapılacağına dair haberler gelmeye başladı. Emeklileri oldukça sevindiren zam haberinin gün geçtikçe daha da artan fiyatların altında emeklilerin ezilmesinin önüne geçeceği düşünülmektedir.

Temmuzda yapılacağı düşünülen zam 13 milyondan fazla emeklinin maaşlarının yükselmesini sağlayacaktır. Zam oranlarının ne oranda olacağının ise ilerleyen günlerde netlik kazanacağı düşünülmektedir. Emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında ciddi anlamda erimeye başlaması neticesinde artık emeklilere yönelik zam kararı da ciddi ciddi düşünülmeye başlandı. Ancak henüz emekliler için ne kadarlık bir zam yapılacağı kararının alınmadığı da düşünülüyor!

Emeklilere Büyük Müjde

Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam haberinden sonra bütün gözler hükümete döndü. Maaşların ne kadar artırılacağı büyük merak konusu oldu. Çünkü son zamanlarda artan fiyatlardan dolayı birçok emekli onlara verilen zam oranlarının yetersiz olduğunu söylüyordu. Bu zamla beraber emekliler daha çok para alırken Kurban Bayramı’nı da çok daha rahat geçirebilecekler.

Maaş oranları konusunda kulislerde birçok dedikodu dolaşmaktadır. Alınan bilgiler yapılacak olan zammın oldukça yüksek olacağına işaret etmektedir. Böylece en düşük emekli maaşının enflasyon altında ezilmesinin bir nebzede olsa önüne geçilmesi sağlanacaktır. Ayrıntıları emekli birçok kişi merakla beklemektedir.

Hangi Emekli Ne Kadar Alacak?

Detayları henüz belli olmayan emekli zammı ile gelen dedikodulara baktığımızda en düşük emekli maaşının bu zamla beraber asgari ücretin üzerine çıkarılacağı gelen bilgiler arasındadır. 4 aylık enflasyon oranlarına göre yapılacak olan bu zamların oldukça yüksek olacağı ve birçok emeklinin çok daha rahat bir şekilde geçinmesine yardımcı olacağı konuşulmaktadır. Tüm bu bilgiler emeklileri oldukça sevindirdiği için gelecek haberler merakla beklenmektedir. Çok geçmeden detayların açıklanacağı da yine sosyal medyada konuşulmaktadır. Emekliler için Temmuz ayını merakla bekliyorlar demek çok da yanlış olmayacaktır.

Taban Emekli Maaşı 3 Bin TL

Ak Parti tarafından Meclis’e getirilen teklif tatmin etmedi. En az yüzde 40 zam beklenirken yüzde 20’lik bir teklif verildi. Yani emekli maaşları 2.500 TL’den yalnızca 3000 TL’ye yükselecek.