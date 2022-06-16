Son Dakika Gebze elektrik kesintisi! Ne zaman gelecek belli oldu

Son Dakika Gebze’de elektrik kesintisi. Gebze’de 17 haziran 2022 cuma günü elektrikler kesildi. Son kesintiler Gebze bakıldığında Gebze elektrik ne zaman gelecek, Gebze son dakika elektrik kesintisi ne zaman bitecek soruları soruluyor.

Gebze’de son dakika elektrik kesintisi!

Gebze’de perşembeyi cumaya bağlayan gece elektrikler kesildi. Bir çok ilçe de elektrik verilemiyor. Konuyla ilgili güncel kesintilere baktığımızda açıklama yapıldı!

Gebze’de elektrikler ne zaman gelecek?

Planlı kesintiler arasında yer alan 17 Haziran 2022 cuma Gebze elektrik kesintisine bakıldığında elektiklerin Gebze’de saat 05 sularında geleceği öğrenildi. Sabaha karşı 5’te Gebze’de elektrik kesintisi yaşayan ilçe ve mahallere elektrik yeniden verilecek.

Sedaş açıklama yaptı mı?

Gebze elektrik kesintisiyle ilgili Sedaş açıklaması da sabaha karşı 05:00’da Gebze’ye yeniden elektrik verileceği yönde.