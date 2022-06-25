Son Dakika! Erkan Petekkaya Kalp Krizi Geçirdi!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi. Erkan Petekkaya ‘nın son sağlık durumu nasıl?

Erkan Petekkaya öldü mü? Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı!

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya yeni dizisinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Instagram’da ünlü bir magazin sayfası ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiğini özel haber olarak verdi. Acilen hastanede kaldırılan Erkan Petekkaya ‘nın sağlık durumu hayranları tarafından merak edildi.

Erkan Petekaya TRT nin dijtal kanalı için çekilen Son Gün adlı dijital dizisinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi.

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteri ile büyük sevgi toplayan Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırıldı.

Erkan Petekkaya son sağlık durumu!

Erkan Petekkaya ‘nın son sağlık durumu ise merak edildi. Erkan Petekaya son sağlık durumu nasıl?

Son dakika olarak haberi alanlar Erkan Petekkaya öldü mü merak ederek hüzne boğuldu.

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geçildi.