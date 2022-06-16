Son dakika! Emeklilik maaşını Ziraat Bankası üzerinden alanlar dikkat! Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden çeşitli açıklamalar meydana geldi. Ziraat Bankası tarafından verilen bilgilere göre emeklilik maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan emekliler için geçerlidir. Türk Telekom tarafından sunulan kampanyadan yararlanma şansına sahip olacak. Türk Telekom tarafından Yurtiçi içerisinde 750 dakika, 750 SMS, 5 GB internet ve Türk Telekom mobil hatları ile birlikte 12 ay taahhütlü 45 TL imkanı sunuluyor.

Kampanya üzerinde yararlanmak isteyen kişiler için kimliği ile birlikte Türk Telekom merkezlerine gitmesi yeterli olacaktır. Banka dahilinde maaş müşterisi olan kişiler gerekli kontroller yapıldıktan sonra özel tarifeleri ile hizmet imkanından yararlanmaya başlar. Tarife dahilinde dakika, SMS ve GB bittiği takdirde otomatik olarak duracak ve aşım ücreti olmayacaktır.

Kampanya Koşulları

Mevcut kampanya detayları doğrultusunda sunulan aylık sabit ücret indiriminden kullanmak isteyen kişilerin öncelikle Ziraat emeklisi tarifesinden faydalanması gerekiyor. Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı olan müşteriler için bunlardan yararlanmak için öncelikle ZIRAAT yaz boşluk bırak T.C kimlik numarası yazıp 5555’ SMS göndermesi ya da Türk Telekom Müşteri hizmetlerini arayarak bireysel katılım sağlaması gerekiyor.

Ziraat emekli tarifesi kapsamında yurt içi her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS ve 5 GB cepten internet sunuluyor. Türk Telekom mobil hatları ile birlikte sınırsız konuşma hakkı gibi imkanlar yer almaktadır. Tarifenin tahahütsüz olarak aylık ücreti ile birlikte yeni hat tesisi oluşturulmakta ve numara taşıma ya da faturasız tarifeye geçiş gibi durumlar için KDV olarak 75 TL talep edilmektedir. Buna ek olarak Türk Telekom faturalı tarifeler doğrultusunda geçiş yapmayı kabul eden müşteriler için KDV 90 TL olacak aylık sabit ücretleri ise aylık olarak 30 TL şeklinde ifade edilecektir.

İsteyen Herkes Yararlanacak!

Ziraat Bankası doğrultusunda emeklilik maaşını alan ve beraberinde yeni talep eden kişilerin numara taşıması ya da faturası Türk Telekom’a geçmesi için sizi rahatla emekli tarifesi ideal bir seçenek halinde açıklandı. SMS ya da müşteri hizmetleri kullanılarak 12 fatura dönemi boyunca Ziraat emeklisi kalma sözünde bulunduğunuz takdirde 45 TL indirimli ücret ödeme hakkı sunuluyor. Ziraat Bankası tarafından maaş alan kişilerin Türk Telekom faturalı tarifeye geçmesi ile birlikte taahhüt verilen fatura döneminden itibaren toplam 60 TL’den ücret gelecektir.

Ziraat Bankası içerisinde emekli maaşını alan kişi T.C kimlik numarası ve yeni hattı ile birlikte Türk Telekom’a numara taşıyabilir ya da faturasız hattı imkanından yararlanabilir.

Emekli tarifesi ile 3 müşteri ile kayıt oluştuğu takdirde Türk Telekom mu Faturalı hatlardan kayıt olan bir müşteri ile birlikte kampanyadan yararlanma şansına sahiptir. Aynı zamanda hattın iptal olması ya da abonelik faturalı hattan ön ödemeli olarak geçiş yapması gibi durumlara karşı kampanya kapsamında aylık ücret indirimi iptal edileceği ifade edildi. Kampanya içerisinde müşterilerin katılmak istemesi ile birlikte 12 ay şartı var. 12 ay sonunda müşterinin tekrar taahüt vermesi ile emekli ödemesinin aktif olarak Ziraat bankası dahilinde yer alması gerek. Doğrultuda tüm emekli müşterileri Ziraat Bankası’nın bu ayrıcalığından yararlanma şansına sahip olacaktır. Emeklileri sevindiren bu kampanyaya dair tüm bilgiyi Türk Telekom merkezleri ya da Ziraat Bankası üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra sms ile başvuru yapabileceğiniz gibi müşteri hizmetlerini arayarak bizzat başvuru yapma şansımız yer alıyor. Böylece kullanıcılar bu alanda istenilen bilgiyi kolaylıkla ulaşabilir.