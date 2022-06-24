Son dakika duyurusu: Saat 09.00 itibariyle bankamatikten TC numarasıyla anında 10 bin TL alabilirsiniz

Saat 09.00 itibariyle bankamatikten TC numarasıyla anında 10 bin TL alabilirsiniz… Nakit arayanlar dikkat! Son dakika duyurusu yapıldı ve bankamatikten T.C. kimlik numaranız ile anında 10.000 TL’ye kadar kredi imkânına sahip olabilirsiniz. 10.000 TL ihtiyaç kredisi ile nakit avans limit kredisine başvuru yaparak nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Sadece T.C. kimlik numaranız sayesinde bu krediye sahip olabiliyorsunuz.

Katılım için belirlenmiş olan şartlar uygun olduğu durumda istediğiniz zaman başvuru yaparak anında onay alıp nasip parayı hesabınızda görebilirsiniz. TEB ve Denizbank müşterilerine özel kampanyanın düğmesine bastı ve nakit ihtiyacınız için daima yanınızda olduğunu duyurdu. Peki, son zamanlarda ön olana çıkan 10 bin TL kredi kampanyasına hangi bankalar katılım gösteriyor? İşte detaylar!

Denizbank’tan Anında Onaylı 10.000 TL Kredi

T.C. kimlik numaranız ile kredi için gerekli şartları taşıyıp taşımadığınızı kontrol ettikten sonra anında kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Emekli ya da sigortalı olarak çalışan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi sahibi olabilecekler. Sms ile DenizBank 10.000 TL krediye başvurmak için SMS yollayabilirsiniz. Kredim yazıp boşluk bıraktıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazıp 3280’e kısa mesaj gönderebilirsiniz. Yaklaşık olarak 5 ile 10 dakika arasında kredi sonucunuz tarafınıza iletilecektir.

TEB 10.000 TL’ye Kadar Kredi İmkânı

TEB Bankası aracılığı ile nakit ihtiyacınızı karşılayabilmek için SMS kullanarak kampanyaya başvuru yapabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazdıktan sonra 4466 numarasını kısa mesaj gönderebilirsiniz. Krediniz onaylandığı durumda sms ile tarafınıza Bilgi verilecektir. SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istemiyorsanız ya da kredi detayları ile alakalı daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız size en yakın olan banka şubelerine de gidebilirsiniz.

Denizbank ve TEB Bankası kredilerini 36 ay, 24 ay, 12 ay vadeli seçenekleri ile müşterilerine sunuyor. Ödeme durumunuza bağlı olarak size uygun vade seçeneğini kullanarak hemen ihtiyaç kredinizi alın. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden de kredi başvurularınızı çok kolay bir şekilde dakikaları içerisinde yapabilmeniz mümkündür. Bu kredilere sahip olabilmek için emekli ya da sigortalı olarak çalışıyor olmanız ve bankanın müşterisi olmanız yeterli olacaktır.