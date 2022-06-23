Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce emekli olan vatandaşlara müjdeli haberi iletti… Emekli vatandaşları memnun edecek yeni gelişmeler de kamu bankalarından geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu müjdeye göre, kamu bankaları tarafından emekli olan vatandaşlara 50.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi verilecek. Krediler devlet destekli olacak ve dileyen kredi başvurusunu online işlemlerden de yapabilecek. Emekli vatandaşların bu avantajdan yararlanmak için sadece emekli maaşlarını kamu bankalarına taşımaları şartı öngörülüyor.

Kısa sürede başlayacak olan ödemeler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubeleri tarafından yapılacak. Vatandaşlar nakit para ihtiyaçlarını bu sayede rahatlıkla karşılayabilecek. Faizlerin ise düşük tutulması kamu bankalarından ihtiyaç kredisi çekmeyi cazip hale getiriyor. Acil para ihtiyacında en büyük destek olan ihtiyaç kredisi, kamu bankaları sayesinde yine ihtiyaca cevap vermeye devam edecek. Zor ekonomik şartlarda vatandaşı rahatlatacak çözümler arayan hükümet, bu kredi uygulamasını duyurarak müjdeli bir habere imza atmış oldu

İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

Düşük faizli krediden yararlanmak için ise şartlar oldukça kolay. Emekli vatandaşlarımızın kamu bankalarına emekli maaşlarını taşımaları şartı ilk şart olarak karşımıza çıkıyor. Her üç bankanın da farklı ayrıcalıkları mevcuttur. Vatandaş gerekli görüşmeleri yaparak kendisine en uygun ödeme şeklini ve bankayı belirleyebilecek.

Emekli vatandaş kimliği ile en yakın banka şubesine yapılacağı başvuru ile kolayca ihtiyacı olan nakit paraya kavuşuyor. Bu arada yapılan son açıklamalar sonrasında bankaların kredi musluklarını da sonuna kadar açtıkları konuşuluyor. Bu da gayet doğal olarak krediye ulaşma noktasında karşımıza birbirinden farklı seçeneklerin çıkıyor olmasını mümkün kılıyor!

Kamu Bankaları Kaç Aya Kadar İhtiyaç Kredisi Veriyor?

Vakıfbank tarafından üç ay ertelemeli ve 36 aya kadar vadeli verileceği duyurulan ihtiyaç kredisi müjdesinde, diğer banklar da benzer ayrıcalıklar sunuyor. Emekli vatandaş açısından müjde olarak kabul edilen bu uygulama ile nakit sıkıntısına düşülmeyecek; eşten dosttan para istemeye gerek kalmayacak. Sağlık, eğitim, düğün gibi acil masraflarda elde nakit para olması çok önemlidir. Kamu bankalarının sağlayacağı bu ayrıcalık ile vatandaş devlet güvencesinde kredisini kullanacak ve sıkıntıya düşmeyecektir.