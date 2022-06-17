Son dakika: Bu bankalara borcu olanlar yaşadı! Faizsiz siliniyor: Halk-Vakıf-Ziraat Bankası-YKB-QNB-Akbank-Denizbank-TEB-İş Bankası… Günümüzde pek çok kişi öyle ya da böyle bir şekilde bankalara borçlanmıştır. Artık banka ile iş yapmayan ya da oradan borç almayan insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmıştır. Kart borçları birçok kişinin ağır bir yük olarak gördüğü ve ödemekte zorlandığı bir

durumdur. Bu nedenle insanlar alternatif çıkış yolları aramaya başlıyor. Durum böyle olunca

faizsiz erteleme sunan bankalar müşteriler için oldukça önemli oldu. Bankaların bir kısmı o kadar çok borçlu kişiyi bünyesinde barındırıyor ki bir düzenleme yapılmazsa müşterilerinin yüzde yetmiş kadarının icralık olması söz konusu. Bu nedenle faizsiz erteleme kararı alındı. Bu kararın sadece küçük miktarlardaki borçlar için geçerli olacağı

unutulmamalıdır. Bin TL ile otuz bin TL arasındaki borçlar bu kapsamda yer alır. Bu tutar zaten

borçlu sayısının yarısından fazlasına denk geldiği için yeterli bir aralık olarak görülüyor.

Faizsiz Erteleme Kararı Alan Bankalar

Faizsiz olarak borçlarını erteletmek isteyenler sadece bu kararı alan bankalar aracılığıyla

işlemlerini yapabilmektedir. Bu bankalardan biri Garanti BBVA olup müşterilerine borçlarını

ödemeleri ve ekonomik ortam yaratılabilmesi için bu adımı attı. Böylece faiz uygulaması

olmadan otuz güne kadar erteleme imkanı sunuyor.

Çoğunlukla tür kararlar söz konusu olduğunda yedi gün ya da en çok on beş gün aralığında bir

öteleme yapılır. Ancak bu karardan faydalanan kişiler otuz gün süre ile erteleme yaparak

ekonomik durumunu rahatlatabilir. Akbank da güzel haber veren bankalardan biridir! Sıkıntılı

günlerde vatandaşın yanında olarak müşterilerinin borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bu

kararı aldı. Otuz gün boyunca geçerli olacak ve faizsiz ve masrafsız erteleme yapılabilecek.

Kart Borcunuzu Erteleyerek Rahatlayabilirsiniz

Hazırlanmış olan en güzel borç erteleme paketlerinden olan bu karar pek çok kişinin yüzünü

güldürdü. Ekonomi piyasalarının kötü bir gidişatta olması borçlu insan sayısında ciddi bir artışa

neden olmuştu. Bankaların bu adımıyla pek çok kişi rahatlayacak gibi görünüyor. Böylece

borcunuzu pratik bir şekilde erteleyerek, borçlarınızı ödeme konusunda önemli fırsatlara sahip

olabilirsiniz.