Son dakika: Bayram harçlığı müjdesi! Başvuran herkese nakit para yardımı ödenecek… Bayram yaklaşıyor! Nakit para ihtiyacı da artış gösteriyor! Bu duruma çözüm olarak karşımıza nakit para yardımları çıkıyor. Peki, Kurban Bayramı’nda nasıl yardımlar var? Dahası bu yardımları nasıl alabiliriz? İşte bu ve benzeri sorulara dair tüm ayrıntıların tamamı! Art arda gelen zamanlar ve enflasyon oranları vatandaşı oldukça güç bir duruma sokmuştu. Bu nedenle birçok kişi bu sene ki Kurban Bayramı’nda zor şartlar altında kurban alabildiler. Ancak yapılan resmi açıklamaya göre başvuru yapan herkese para yardımı yapılacak. Bu sayede vatandaşlar bayramı bir nebze olsun rahat geçirecekler. Belirlenen para yardımı ise 750 TL olarak belirlendi. Bayram harçlığının son başvuru tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak ilerleyen günlerde resmi bir açıklama yapılması beklenmektedir.

Bayram Harçlığından Kimler Yararlanabilir?

Ak parti genel sözcüsü aile yardım paketini açıklarken paketten kimlerin yararlanacağına da açıklık getirdi. Yapılan açıklamaya göre aile yardım paketinden kamu işçileri ve devlet memurları faydalanabilecek. Dolayısıyla işsiz vatandaşların sosyal maddi durumuna bakılmadan paket yardımı yapılmayacak.

Ancak bu açıklama bazı kesimler tarafından oldukça eleştirildi. Bu nedenle ilerleyen günlerde aile yardım paketi ile ilgili iyileştirilmeler yapılması bekleniyor. Uzmanların görüşlerine göre güncellenen aile paketinde işsiz vatandaşlar içinde bir harçlık uygulamasının olacağı düşünülmekte.

Bayram Harçlığına Nasıl Başvuru Yapılır?

Aile yardım paketinin açıklanmasının ardından birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağı araştırmakta. Kurban Bayramı öncesi verilecek nakit para yardımının başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak için ilk olarak T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

Sonrasında ise arama bölümüne sosyal güvenlik kurumu yardım yazılıp aratılması gerekmektedir. Ardından çıkan sekmeye tıklanarak başvuru yapan kişilerin formu doldurması ve son olarak onaylaması gerekmektedir. Bu işlemin ardından başvurunuz alınmış olacaktır.

Başvuruların sonuçları ise en geç 15 iş günü sonunda sonuçlanmaktadır. Olumlu sonuç alan vatandaşların bayram harçlıkları başvuru formunda belirtilen banka bilgilerine otomatik olarak yatmaktadır. Eğer başvuru formuna banka bilgisi yazılmazsa o zamanda aile paketi yardımı başvuru yapan adına PTT adresine yatacaktır.