Son dakika başvuru ekranı açıldı! Vakıfbank konut kredisi kampanyaları: 0.88 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli kredi

Vakıfbank konut kredisi kampanyaları: 0.88 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli kredi… Kamu bankaları arasında özel bir yere sahip olan Vakıfbank kredi musluğunu açarak müşterilerine düşük faiz ile konut kredisi sağlıyor. Kredi çekerek kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen kişilere özel olan kredi başvuru ekranı açıldı. Milyonlarca kişinin beklemiş olduğu kredi fırsatı geldi. Vakıfbank’ın faizi düşük kredi desteği sayesinde ihtiyaç sahibi herkes konut sahibi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan müjdeye göre en uygun konut kredisi bu olacak. Ayrıca taşıt kredisi paketleri de açıklanmış oldu. Düzenlenen kampanyalar dâhilinde olan taşıt kredisi, kentsel dönüşüm kredisi ve ihtiyaç kredisi başvuru ekranı açılmış durumdadır. Yapılan son dakika açıklamalarına göre özellikle kamu bankaları aracılığıyla avantajlı bir şekilde konut kredisi alınabileceği ifade ediliyor!

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm kapsamında bulunan konut kredisi paketlerinde destek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilecek. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun dâhilinde olan ve evini kentsel dönüşüme verenlere düşük faizli kredi desteği verilecek. Oturdukları ev riskli Yapı bölgesi ise kiracılara da büyük destek tanınacak ve ev sahibi olabilmeleri için kredi desteği verilecek. Ev sahipleri ya da kiracılar riskli bölgede oturmuyorlar ise bu kredi imkânından faydalanamayacaklar.

Faiz Oranları Yüzde Kaç?

Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından desteklenen konut kredisi faiz oranlarının bir bölümü bakanlık tarafından karşılanacaktır. Düşük faizli kredi paketlerinde ise Vakıfbank; A sınıfı verimlilik derecesinde yer alan konut alımlarında kentsel dönüşüm düşük faizli konut kredisini %0,88 oranında tutmuştur. B sınıfı verimlilik sınıfında bulunan konut alımlarında ise kentsel dönüşüm konut kredisi faizi %0.92 oranında tutmuştur.

Standart derecede yer alan konutlar için ise kentsel dönüşüm kredi faiz oranı yüzde 0.96 olarak uygulanacaktır. Krediyi aldıktan sonra erteleme olarak ödemek isteyen kişilere sunulan fırsat kapsamında bu konut kredileri 6 ay ertelemeli olarak verilecektir. Vakıfbank OYAK üyelerine özel ve Türk Silahlı Kuvvetleri üyelerine özel erteleme Hakkı bulunuyor.