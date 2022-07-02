Son dakika: Bakan biraz önce canlı yayında açıkladı! Sözleşmeliye kadro verildi mi, EYT çıktı mı?

Son dakika Haberi: Sözleşmeliye kadro verildi mi, EYT çıktı mı? Bakan biraz önce canlı yayında açıkladı! Dün açıklanan asgari ücret zammı sonrasında gözler sözleşmeliye kadro ve EYT’ye çevrilmiş durumda. Milyonlarca kişi özellikle EYT’nin çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ve EYT yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında canlı yayında açıklamalar yapan Bakan Bilgin, “Eyt ile alakalı çalışmalarımız da var. Listenin ilk esnasında sözleşmeliler var. Sonra EYT’de var. Bu hatalar halledilecek. Bu önümüzdeki problemlerin hepsini çözeceğiz” açıklamasını yaptı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı asgari ücret zammı ile alakalı de açıklama yapan Bakan Bilgin, “Asgari ücrete yüzde 30 zam oldu evvel de yüzde 50 zam yapılmıştı. Enflasyonun üstünde bir artış yaptık. Bu olabildiğince yüksek bir artıştır. Bu ara artıştır üstelik. Yıl sonuna kadar yapıldı. Cumhurbaşkanımızla görüştük. O da değerlendirmelerini yaptı. Asgari ücret zammı bugün itibarıyla geçerli olacak. Sendikalar, kendi görüşlerini desteklemek amacıyla birtakım açıklamalara başvurabilirler ama şunlar bilimsel değil. Türkiye’de bugün açlık sınırının 3 bin 3 bin 500 lira olduğunu fakirlik sınırının da 6 bin seviyesinde olduğunu düşünüyoruz. Sendikaların verilen sayılar bilimsel değil. Onları değil Türkiye gerçekliğini öneme alıyoruz” şeklinde konuştu.